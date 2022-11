Krakowski sąd okręgowy wydał, na wniosek prokuratury, Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) wobec 26-letniego Norwega Ingebrigta G. Jest on podejrzany o zabójstwo 26-latki z Oświęcimia i uprowadzenie ich dziecka – 5-letniej Mii. Mężczyzna jest w rękach duńskiej policji i czeka na rozstrzygnięcie tamtejszego sądu ws. ekstradycji.

Prok. Hnatko, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie, podał, że podstawą do wydania ENA było przygotowanie dla Ingebrigta G. przez oświęcimskich śledczych zarzutów zabójstwa byłej partnerki i uprowadzenia dziecka, a także wniosku o 14-dniowy areszt.

Europejski nakaz aresztowania (ENA) pozwoli na rozpoczęcie procedury ekstradycji Ingebrigta G. z Danii do Polski. Teoretycznie - jak wyjaśnił rzecznik krakowskiej prokuratury - duński sąd powinien zdecydować o wydaleniu mężczyzny w ciągu 60 dni, w praktyce jednak, z uwagi na próbę obrony przez podejrzanych, procedura ta często się wydłuża.

Norweg zatrzymany w Danii. Funkcjonariusze uwolnili 5-latkę

Mężczyzna jest w rękach duńskiej policji i oczekuje na rozstrzygnięcie tamtejszego sądu ws. ekstradycji. Wiadomo, że Norweg poprosił policję o przekazanie informacji o nim swojej matce. Duńczycy skontaktowali się z ambasadą Norwegii, która oferuje swojemu obywatelowi pomoc prawną - to standardowa procedura.



5-letnia dziewczynka jest pod opieką duńskich służb socjalnych. Pojechał po nią dziadek z Oświęcimia. To jemu oświęcimski sąd przyznał prawo do tymczasowej opieki.

Podejrzany o zabójstwo partnerki i uprowadzenie dziecka

Ciało 26-latki znalazł jej ojciec w sobotę w mieszkaniu w Oświęcimiu. Jak poinformowała prokuratura, kobieta miała rany cięte i kłute szyi - wskazujące na udział osób trzecich. Na miejscu znaleziono zakrwawiony nóż. W mieszkaniu nie było córki kobiety i Ingebrigta G. Zgłoszenie policja otrzymała przed godziną 17:00. Na terenie Polski i Europy rozpoczęto poszukiwania mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo kobiety i porwanie dziecka. Ogłoszony został również Child Alert.



Ingebrigt G. został zatrzymany w sobotę około godziny 22:00 przez duńskich funkcjonariuszy na autostradzie w Kopenhadze. W volkswagenie na tylnym siedzeniu znajdowała się 5-letnia córka Norwega i Polki.



Według nieoficjalnych informacji kobieta od około trzech lat przebywała w Polsce. Norweg nie mieszkał na stałe w naszym kraju, ale utrzymywał z kontakt z byłą partnerką i córką. Do Oświęcimia przyjechał, wraz ze swoją matką, pod koniec października i zamieszkał z byłą partnerką i dzieckiem. Matka mężczyzny wcześniej wyjechała z Oświęcimia do Norwegii.



Prok. Hnatko zapytany o motywy zbrodni ocenił, że najprawdopodobniej chodziło o dziecko. Ingebrigt G., biologiczny ojciec, miał ograniczone prawa rodzicielskie.