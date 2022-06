"Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa (POK), mimo trudności, jest realizowana i ma szansę zakończyć się w wyznaczonych terminach" – poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Polityk wizytował dziś inwestycję.

Mimo trudności, których nie przewidywaliśmy jeszcze początkiem roku, czy końcem ubiegłego, realizacja tej inwestycji jest w trakcie. Nikt nigdy nie powiedział, że wszystko będzie idealnie, że wszystko będzie łatwe. Jesteśmy od tego, żeby rozwiązywać problemy - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który wizytował budowę Północnej Obwodnicy Krakowa (POK).

Ta droga ma szanse zostać zakończona w terminach, które wcześniej zostały dla niej przyjęte - podkreślił szef resortu infrastruktury, wymieniając problemy takie jak skutki pandemii, wojna w Ukrainie, nieprzewidywane trudności hydrologiczne.

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk o Północnej Obwodnicy Krakowa Józef Polewka / RMF FM

Budowa POK ruszyła w lipcu 2020 r. Ministerstwo infrastruktury informowało wówczas, że z nowej drogi kierowcy będą mogli skorzystać w 2023 r.

Wszystko wskazuje, że w roku 2023 i 2024 inwestycja etapami będzie oddawana do użytkowania - powiedział dyrektor krakowskiej GDDKiA Tomasz Pałasiński. Jak poinformował, zaawansowanie prac na budowie POK przekroczyło 50 proc.

Przedstawiciel wykonawcy - dyrektor kontraktu w tureckiej firmie Gulermak Andrzej Truszkowski - mówił nie tylko o tym, że inwestycja zbiegła się w czasie z pandemią, a teraz z wojną w Ukrainie. Zwrócił on uwagę na problemy z dostępem do materiałów i usług. Jak poinformował, jeszcze w styczniu przy budowie pracowało ok. 250 pracowników, teraz jest to już ok. 500. Dyrektor zauważył także, że budowa jest realizowana w terenie zurbanizowanym, a to też nastręcza problemów. Równocześnie Truszkowski podkreślał, że współpraca z administracją samorządową i GDDKiA przebiega dobrze, a "niemałe problemy są rozwiązywane od ręki".

Zmiany w projekcie budowy

W projekcie budowy nastąpią zmiany. Są one spowodowane opinią techniczną przygotowaną przez Politechnikę Krakowską, a dotyczącą prognozowanych natężeń ruchowych i rozwiązań, które polepszyłyby przepustowość. Opinię zlecono w związku z obecnym natężeniem ruchu wokół miasta i przebudową Alei 29-go listopada, realizowaną przez miasto Kraków.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, na węźle Zielonki zaprojektowano dodatkowy pas w prawo z bypassem na wlocie północnym oraz dodatkowe pasy w prawo na wlocie wschodnim i zachodnim od drogi S52. Na wlocie zachodnim, dodatkowy pas w prawo dodano ze względu na potrzebę utrzymania płynności ruchu i niezawodności sieci drogowej w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej. Na węźle Węgrzce natomiast będzie dodatkowy pas w prawo na wlocie północnym DK7 i dodatkowy pas w lewo na wlocie wschodnim od drogi ekspresowej S52.

Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa / Józef Polewka / RMF FM

Inwestycja na ponad miliard złotych

Podczas briefingu prasowego Andrzej Adamczyk zaznaczył, że inwestycja była zapowiadana przez kilkadziesiąt lat. Jak podkreślił, to działania rządu PiS i GDDKiA pozwoliły rozpocząć budowę. Koszt inwestycji to 1,43 mld zł.

Wybudowana zostanie dwujezdniowa droga ekspresowa S52 od węzła Modlnica (z rozbudową węzła) do węzła Kraków Mistrzejowice, o długości ok. 12,5 km. Każda jezdnia będzie miała po trzy pasy ruchu. Powstaną tunele pod rzeką Prądnik i miejscowością Zielonki o długości 653 m oraz pod wzgórzem w Batowicach o długości 496 m. Pod wzgórzem "Syberia" na terenie Krakowa powstanie niewielki obiekt tunelowy o długości 95 m.

W ciągu trasy ekspresowej powstanie 27 obiektów inżynierskich, 4 km murów oporowych oraz 25 km dróg dojazdowych do obsługi przyległych terenów. Wybudowane zostaną węzły: Modlnica (do istniejącego węzła dobudowane zostaną cztery łącznice); Zielonki (na skrzyżowaniu S52 POK z ulicami: Na Zielonki w Krakowie, ks. A. Zięby, Waliszewskiego, Na Popielówkę w Zielonkach i projektowaną przez samorząd województwa Trasą Wolbromską); Węgrzce (w miejscu skrzyżowania z DK7 i Al. 29-go listopada w Krakowie); Batowice (skrzyżowanie S52 i ul. K. Wojtyły w Batowicach; droga powiatowa 2293K).

S52 POK zostanie połączona węzłem Mistrzejowice z drogą ekspresową S7 i w ten sposób zamknie się IV obwodnica Krakowa. Ciąg obwodnic połączy wszystkie wyloty dróg krajowych po północnej stronie miasta i usprawni przemieszczanie się od strony zachodniej w kierunku północnym (Kielce, Warszawa), zachodnim (Katowice, Wrocław), wschodnim (Tarnów, Rzeszów) bez konieczności przejazdu przez zatłoczone miasto.

Jak idą prace?

Według informacji GDDKiA, w budowie drogi ekspresowej S52 Północnej Obwodnicy Krakowa największe zaawansowanie prac, 58 proc., jest w branży mostowej. W branży drogowej prace koncentrują się na wzmacnianiu gruntów, a w niektórych miejscach rozpoczęły się już roboty bitumiczne, czyli wykonywanie nawierzchni dróg. Pierwsza warstwa podbudowy bitumicznej położona została na S52 pomiędzy tunelem w Zielonkach, a wiaduktem w ciągu ul. Dożynkowej w Krakowie. W rejonie ul. B4, w miejscowości Węgrzce, trwają przygotowania do ułożenia drugiej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinku ok. 400 m.

W ramach robót ziemnych wykonano ok. 793 tys. m sześc. wykopów oraz 390 tys. m sześc. nasypów. Wzmacniane jest podłoże, wymieniono ponad 90 proc. gruntów, wykonano dreny i kolumny żwirowe. Trwają roboty żelbetowe na obiektach inżynierskich - wiadukty, mosty, tunele, konstrukcje oporowe. Dotychczas wbudowano ok. 140 tys. m sześc. mieszanki betonowej oraz zamontowano ok. 16 tys. ton stali zbrojeniowej. Powstaje tu 27 obiektów inżynierskich i 4 km murów oporowych.

Są obiekty, na których ułożono krawężniki, zamontowano deski gzymsowe i zabetonowano kapy chodnikowe. Takie prace wykonano na wiadukcie w ciągu ul. B4 w Węgrzcach, wiadukcie nad linią kolejową w Batowicach czy na najdłuższym moście na tej inwestycji w Bosutowie (560 m długości), nad suchym zbiornikiem i ul. Krakowską. W tunelu o długości 496 m, wykonanym pod wzgórzem w Batowicach, trwa wykop podstropowy. Wykopano 75 proc. materiału ziemnego i w lipcu planowane jest zakończenie tych robót. Na budowie tunelu pod rzeką Prądnik i ul. Krakowskie Przedmieście w Zielonkach, o długości 653 m, wykonywane są ściany szczelinowe i strop.

Według prognoz na POK w 2025 r. ruch przekroczy średnio 30 tys. pojazdów na dobę.