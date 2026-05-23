W ostatni weekend maja oraz podczas długiego czerwcowego weekendu mieszkańcy Małopolski będą mogli skorzystać z promocji na przejazdy pociągami i autobusami regionalnymi. Dzieci i młodzież zapłacą za bilet tylko 1 zł, a rodziny otrzymają zniżki na wspólne podróże po regionie.

Rodziny będą mogły podróżować taniej w czerwcowy weekend / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Informacje lokalne i ogólnopolskie znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Bilet za 1 zł na Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka, w dniach 30-31 maja, dzieci i młodzież w Małopolsce będą mogły podróżować pociągami i autobusami regionalnymi za symboliczną złotówkę. Promocja obejmuje pociągi organizowane przez województwo małopolskie, obsługiwane przez Koleje Małopolskie, Polregio i Koleje Śląskie, a także autobusy Małopolskich Linii Dowozowych.

To świetna okazja, by wspólnie odkrywać nasze miasta, uzdrowiska i turystyczne zakątki, a jednocześnie korzystać z wygodnego i ekologicznego transportu publicznego - podkreślił marszałek województwa Łukasz Smółka.

Oferta pozwala na nielimitowane przejazdy w ciągu dnia, także na trasach dalekobieżnych, takich jak Kraków-Katowice czy kierunek Podhala. Wyłączone z promocji są jedynie niektóre odcinki, m.in. transgraniczny Muszyna - Poprad-Tatry.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z biletu za 1 zł, wystarczy okazać legitymację szkolną, dokument potwierdzający wiek (również w aplikacji mObywatel) lub oświadczenie rodzica w przypadku najmłodszych pasażerów. Bilety można kupić w kasach, przez system Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (MKA), aplikację iMKA, internetowe kanały sprzedaży oraz bezpośrednio u obsługi pociągów.



"Małopolski bilet dla rodziny" na długi weekend

Kolejna promocja ruszy w długi weekend Bożego Ciała, od 4 do 7 czerwca. "Małopolski bilet dla rodziny" umożliwi tańsze podróżowanie grupom od dwóch do sześciu osób, w tym maksymalnie dwojgu dorosłym i co najmniej jednemu dziecku do 16. roku życia. Jeśli dzieci są rodzeństwem, ich liczba może być większa.

Samorząd województwa liczy, że promocje zachęcą mieszkańców do rodzinnych wyjazdów bez konieczności korzystania z samochodu. "Tym bardziej, że długi weekend Bożego Ciała co roku oznacza wzmożony ruch na drogach prowadzących do turystycznych miejscowości" - zauważył marszałek Smółka.

Władze regionu podkreślają, że Małopolska od lat inwestuje w rozwój regionalnego transportu publicznego, stawiając na kolej i autobusowe linie dowozowe. Czerwcowe promocje mają być kolejnym krokiem do przekonania mieszkańców, że podróż bez samochodu może być nie tylko tańsza, ale również wygodniejsza.