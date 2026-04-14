Plac Wielkiej Armii Napoleona, położony u stóp Wawelu, już wkrótce przejdzie spektakularną metamorfozę. Zamiast rozgrzanego betonu pojawią się drzewa, cień i przestrzeń do odpoczynku inspirowana Wisłą. To odpowiedź na potrzeby mieszkańców oraz efekt inicjatywy „Da Się”.

Nowa koncepcja zagospodarowania Placu Wielkiej Armii Napoleona w Krakowie zakłada stworzenie zielonego, tętniącego życiem miejsca, które będzie łączyć funkcje rekreacyjne, społeczne i edukacyjne.

W planach są trzy główne strefy: spotkań i wydarzeń, wypoczynku z elementami wodnymi oraz rekreacyjna dla dzieci i osób aktywnych. Dzięki temu plac ma stać się miejscem przyjaznym zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.

Bezpieczeństwo i ekologia

Jednym z kluczowych elementów projektu jest budowa podziemnego zbiornika retencyjnego o pojemności niemal 15 tysięcy metrów sześciennych. Zbiornik ten znacząco zwiększy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe okolicy oraz ograniczy zanieczyszczenia trafiające do Wisły nawet o 80 procent.

To ważny krok w kierunku poprawy jakości życia w centrum miasta.

Praktycznie wbudujemy pod ziemię pełnowymiarowy blok, zejdziemy na 18 metrów w głąb placu, podeprzemy wały, które są zabytkiem i wybudujemy potężny zbiornik retencyjny mieszaniny wód opadowych i ścieków, to jest 10 proc.dobowego zapotrzebowania miasta na wodę pitną - wyjaśnia Piotr Ziętara, prezes krakowskich wodociągów.

Muzeum Rzek Krakowskich z mobilną atrakcją

Nowością będzie także przekształcenie dawnej siedziby Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum Rzek Krakowskich, które nie tylko opowie historię miejskich rzek, ale dzięki mobilnej formule "wypłynie" do mieszkańców.

Wśród atrakcji znajdzie się m.in. galeria "Szwajcarka", która umożliwi organizację wystaw i wydarzeń na wodzie. Jak podkreślają twórcy projektu, "to odpowiedź na głos mieszkańców i efekt inicjatywy ‘Da Się’".

Plac Wielkiej Armii Napoleona ma stać się miejscem spotkań, relaksu i aktywności dla wszystkich pokoleń.

Dzięki nowym nasadzeniom drzew, elementom wodnym i przestrzeniom do wypoczynku, mieszkańcy Krakowa zyskają nową, zieloną oazę w sercu miasta.