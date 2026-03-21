Policja wyjaśnia okoliczności i przyczyny śmierci dwóch osób, prawdopodobnie matki i córki, których ciała zostały znalezione w sobotę w mieszkaniu na jednym z oświęcimskich osiedli.

Makabryczne odkrycie w Oświęcimiu. Mieszkańców zaalarmował fetor na klatce schodowej

Rzecznik komendy w Oświęcimiu asp. szt. Małgorzata Jurecka przekazała, że w sobotnie południe mieszkańcy bloku wezwali służby ratunkowe, gdyż na klatce schodowej czuć było fetor.

Po wejściu do jednego z mieszkań, zamkniętego od środka, znaleziono zwłoki dwóch osób w znacznym stadium rozkładu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ciała mogą należeć do dwóch kobiet: 77-letniej matki oraz 49-letniej córki - powiedziała Jurecka.

W mieszkaniu znajdowało się również truchło kota.

Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalą personalia obu osób, a także przyczyny i okoliczności ich śmierci.