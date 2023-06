We wtorek rozpoczną się utrudnienia w ruchu na remontowanym moście w Świnnej Porębie koło Wadowic, w ciągu drogi krajowej 28. Wprowadzony zostanie tam ruch wahadłowy. Obowiązywał będzie do drugiej połowy lipca – podał w piątek krakowski oddział GDDKiA.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

We wtorek wprowadzamy ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną na remontowanym moście nad potokiem Nawieśnica w Świnnej Porębie w ciągu drogi krajowej 28. Ruch będzie odbywał się tylko jednym pasem ruchu. Obowiązywało będzie ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Taka organizacja ruchu potrwa do drugiej połowy lipca - oznajmił Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Jak przypomniał, przeprawa od marca przechodzi kompleksowy remont. Naprawiamy podpory, ustrój nośny, dylatacje i inne mniejsze elementy konstrukcyjne. Planujemy zakończyć prace we wrześniu - zaznaczył Michna.

DK28 przebiega od zachodniej części Małopolski po Medykę na granicy z Ukrainą.