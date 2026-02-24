IPN przestrzegł dziś władze Zamościa (woj. lubelskie), że odsłonięcie tablicy poświęconej Róży Luksemburg będzie sprzeczne z zakazem propagowania komunizmu. Władze miasta odpierają zarzuty. Twierdzą, że zakaz nie obejmuje postaci Luksemburg, a tablica nie będzie jej gloryfikować - ma ona mieć wyłącznie charakter informacyjny. Róża Luksemburg urodziła się w Zamościu w 1871 r. Poprzednia tablica przypominająca ten fakt została zdjęta przed sześciu laty.
- W Zamościu zaplanowano odsłonięcie tablicy upamiętniającej Różę Luksemburg.
- IPN krytykuje inicjatywę, argumentując, że tablica propaguje komunizm, co jest zakazane przez polskie prawo, a sama Luksemburg była przeciwniczką polskich dążeń niepodległościowych.
- Władze Zamościa odpowiadają, że tablica nie gloryfikuje komunizmu.
Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Różę Luksemburg na kamienicy przy ul. Staszica 37 w Zamościu zaplanowane jest na 5 marca - w 155. rocznicę urodzin działaczki. Wydarzeniem towarzyszącym ma być konferencja pt. "Wolność jest zawsze wolnością dla myślących inaczej". To wspólna inicjatywa Fundacji im. Róży Luksemburg i miasta Zamość.
Instytut Pamięci Narodowej opublikował we wtorek na platformie X oświadczenie skierowane do władz Zamościa. Zastępcy prezesa IPN Karol Polejowski i Mateusz Szpytma - ich podpisy widnieją pod oświadczeniem - krytykują przywrócenie tablicy upamiętniającej "komunistyczną działaczkę" Różę Luksemburg.