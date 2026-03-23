Długie sztuczne paznokcie i ekrany dotykowe nie do końca idą ze sobą w parze. Kobiety, które lubią ten styl, doskonale wiedzą, jak trudno przy dłuższych paznokciach korzystać z ekranów dotykowych smartfonów i tabletów. Zamiast wygodnie stukać opuszkami palców, trzeba nieporadnie przykładać całe palce do ekranu, co bywa frustrujące. Na szczęście na horyzoncie pojawia się innowacyjne rozwiązanie, które może raz na zawsze zakończyć ten codzienny problem. Zespół naukowców z Centenary College of Louisiana opracował prototyp przezroczystego lakieru do paznokci, który pozwala zamienić długie paznokcie w funkcjonalne rysiki do ekranów dotykowych. Ogłoszono to podczas wiosennego spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego (ACS) w Atlancie.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Każda kobieta, która próbowała korzystać ze smartfona lub tabletu z długimi paznokciami, wie, że wymaga to pewnej wprawy. Zamiast po prostu stuknąć opuszką palca, trzeba niezgrabnie położyć na ekranie poduszki palców. Czy nie byłoby łatwiej, gdyby można było po prostu pisać paznokciami? Byłoby. Co można z tym zrobić? To pytanie zadali sobie badacze Centenary College of Louisiana, Manasi Desai i jej opiekun naukowy Joshua Lawrence.

Istotny jest prąd

Większość nowoczesnych ekranów dotykowych, takich jak te w smartfonach i tabletach, to tzw. ekrany pojemnościowe. Działają, tworząc na powierzchni ekranu niewielkie pole elektryczne. Gdy przewodzący materiał, coś co pozwala na przepływ prądu elektrycznego, zakłóca to pole, na przykład palec lub kropla wody, zmienia się pojemność powierzchni. Urządzenie interpretuje tę zmianę pojemności jako dotyk. Jednak stuknięcie elementem nieprzewodzącym, takim jak długi paznokieć, nie zmienia pojemności, więc urządzenie nie rejestruje dotyku. By długie paznokcie mogły być kompatybilne z ekranem dotykowym, muszą w pewnym stopniu przewodzić prąd elektryczny.

Wcześniej już próbowano tego dokonać, dodając do lakieru do paznokci przewodzące prąd węglowe nanorurki lub metaliczne cząstki, ale te substancje mogą stanowić pewne zagrożenie, ponieważ są toksyczne przy wdychaniu. Dodatkowo dodatki te powodują, że lakier ma głęboki czarny lub metaliczny połysk, co ogranicza gamę kolorów. Lawrence i Desai chcieli stworzyć lakier, który byłby idealnie przezroczysty i nietoksyczny zarówno dla użytkownika, jak i producenta.

Lakier idealny?

Aby znaleźć idealne połączenie przejrzystości i przewodności, Desai zastosowała tradycyjną metodę prób i błędów. Korzystając z 13 dostępnych na rynku przezroczystych lakierów nawierzchniowych i ponad 50 różnych dodatków, powoli testowała kombinacje, aby znaleźć te, które dawały przewodzącą warstwę zewnętrzną do paznokci. Najlepiej sprawdzały się cząsteczki tauryny, organicznego związku powszechnie sprzedawanego jako suplement diety oraz etanolamina, kolejna prosta, organiczna cząsteczka.

Etanolamina zapewniała przewodność i kompatybilność z lakierem, ale była lekko toksyczna. Natomiast zmodyfikowana tauryna była nietoksyczna, ale przyjmowała lekko nieprzezroczysty odcień. Dopiero po połączeniu tych dodatków powstała formuła, która wydaje się bezpieczna, a równocześnie pozwala zarejestrować dotyk paznokcia na ekranie smartfona. Nasz przezroczysty lakier można nałożyć na dowolny manicure lub nawet na gołe paznokcie. Przynosi zarówno korzyści kosmetyczne, jak i użytkowe - wyjaśnia Desai.

Testując setki możliwych kombinacji, zespół znalazł dodatki, które pozwoliły stworzyć przezroczysty, elektrycznie przewodzący lakier do paznokci (nałożony na pokazane tutaj kwadraty). / Fot. Manasi Desai / Materiały prasowe

Jak to działa?

W przeciwieństwie do wcześniejszych prób, Lawrence i Desai podkreślają, że ich lakier działa na nieco innej zasadzie: chemii kwasowo-zasadowej, a nie dzięki zwykłej przewodności metalu czy nanorurek węglowych. Doszli do tego wniosku, ponieważ najlepsze wyniki początkowe pochodziły z formuł opartych na etanolaminie, która może uwalniać protony do przenoszenia ładunku. Uważają więc, że gdy lakier styka się z polem elektrycznym ekranu dotykowego, powoduje to przeskakiwanie protonów między cząsteczkami, co nieznacznie zmienia pojemność lakieru, wystarczająco jednak by smartfon rozpoznał to jako dotyk.

Te wstępne wyniki są obiecujące, ale zespół przyznaje, że musi jeszcze przejść długą drogę zanim lakier trafi na półki sklepowe. Nawet najlepiej działająca formuła etanolamina-tauryna jest kapryśna i nie działa jeszcze konsekwentnie po nałożeniu na paznokieć. Ponadto etanolamina szybko odparowuje, więc lakier działa na ekranie dotykowym tylko przez kilka godzin po wyjęciu z butelki. Badacze woleliby też znaleźć związek, który byłby całkowicie nietoksyczny.

Mimo tych trudności, naukowcy mają już pomysł, jak działa skuteczna formuła i kontynuują badania oraz testowanie nowych kombinacji, aby znaleźć najlepszą. Cieżko pracujemy, przeglądając formuły, które nie działają, jeśli jednak robisz to wystarczająco długo, w końcu znajdziesz coś, co działa - podsumowuje Lawrence.



