Mieszkańcy Krakowa mogą od dziś wypełnić ankietę i wypowiedzieć się, czy chcą wprowadzenia w mieście ograniczeń w sprzedaży alkoholu nocą. Ewentualny zakaz miałby dotyczyć sklepów i stacji benzynowych, ale nie barów, pubów czy restauracji.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W ankiecie, którą jest dostępna w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej, urzędnicy pytają mieszkańców o konkretne godziny ograniczeń. Zaproponowano dwa okresy: od północy do g. 5.30 lub od g. 22 do 6 rano. Mieszkańcy mają też wskazać, czy zakaz miałby obwiązywać w konkretnych dzielnicach czy w całym mieście. Ostateczną decyzję podejmą miejscy radni.

Chcemy zapytać mieszkańców Krakowa, co myślą o ograniczaniu sprzedaży alkoholu w sklepach nocą - mówi wiceprezydent miasta Bogusław Kośmider. Przypomniał, że rani przyjęli uchwałę w sprawie ograniczenia sprzedaży w pierwszej dzielnicy, obejmującej Stare Miasto, ale została ona zaskarżona do sądu i uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Parę tygodni temu Naczelny Sąd Administracyjny nakazał ponowne rozpatrzenie tej sprawy. Uznaliśmy, że nie będziemy czekali na dalszy rozwój wypadków, tylko zapytamy mieszkańców - dodał Kośmider.

W ankiecie są trzy pytania. Pierwsze dotyczy zasadności wprowadzenia zakazu, drugie dotyczy godzin, a trzecie terenu, na jakim miałby on obowiązywać.

Spodziewamy się, że przy części sklepów monopolowych spadłaby skala interwencji policyjnych. Poza tym zadowoleni zapewne byliby mieszkańcy, którzy mieszkają blisko takich sklepów. Wiemy jednak, że zakaz mógłby spowodować ograniczenie obrotu sprzedaży i organicznie swobody gospodarczej, o której mówią przedsiębiorcy, dlatego pytamy o to mieszkańców - podkreślił Kośmider.

Sprawdzaniem, czy zakaz jest przestrzegany mogłaby zajmować się policja czy straż miejska. Sprzedaż poza wyznaczonymi godzinami mogłaby skutkować odebraniem koncesji a także karami finansowymi.

Wszystko na to wskazuje, że organicznie nocnej sprzedaży napojów alkoholowych skutkowałoby mniejsza liczba interwencji w zakresie porządku publicznego - mówi Tomasz Popiołek dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa. Dodał, że zakaz dotyczyłby sprzedaży detalicznej w sklepach i na stacjach benzynowych, a nie gastronomii.

Opinia mieszkańców zostanie na początku 2023 roku przestawiona radnym Krakowa i to oni podejmą decyzję.

Od 17 października do 15 grudnia br. mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię odnośnie do ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach, za pośrednictwem ankiety lub wywiadu telefonicznego 12 616-55-55 funkcjonującego w godzinach 7.40-15.30 od poniedziałku do piątku (oprócz dni świątecznych, tj. 1 i 11 listopada).

Dodatkowo, od 17 października do 15 grudnia br., w trzech lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa (al. Powstania Warszawskiego 10, ul. Wielicka 28a, os. Zgody 2), w Punktach Obsługi Mieszkańców w galeriach handlowych oraz w siedzibach rad dzielnic będzie możliwość oddania swojego głosu, poprzez wrzucenie wypełnionej ankiety do urny.

[WM1]si