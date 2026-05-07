Kilkanaście pocisków artyleryjskich z czasów II wojny światowej wydobyli już nurkowie z dna Jeziora Charzykowskiego w Borach Tucholskich. Akcja prowadzona przez Nurków Minerów z 13. Dywizjonu Trałowców trwa, a mieszkańcy okolicznych domów zostali ewakuowani. "Operacja polega na wydobyciu z wody i przekazaniu patrolowi saperskiemu powojennych pozostałości. W tym przypadku są to pociski artyleryjskie kalibru 110 mm" - mówi RMF FM kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski, rzecznik prasowy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

/ KPP w Chojnicach / Policja

Na dnie Jeziora Charzykowskiego, w rejonie mostu przy ul. Jeziornej, odnaleziono pozostałości po II wojnie światowej. Zauważył je nurek rekreacyjny.

O znalezisku natychmiast powiadomiono odpowiednie służby.

Na miejscu są nurkowie minerzy z 13. Dywizjonu Trałowców. Ich zadaniem jest wydobycie niewybuchów i przekazanie ich patrolowi saperskiemu, który następnie zneutralizuje je na jednym z poligonów lądowych.

Jak mówi RMF FM kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski to pociski artyleryjskie kalibru 110 mm.

Podjęto decyzję o ewakuacji około 30 mieszkańców z sektora od linii brzegowej do kościoła przy ul. Żeglarskiej, ul. Długiej, ul. Turystycznej do ul. Stromej. Ewakuacja rozpoczęła się o godzinie 7:00. Mieszkańcy mogli udać się do okolicznej szkoły podstawowej.

Powrót mieszkańców do domów będzie możliwy dopiero po zakończeniu działań.