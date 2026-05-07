Podróż autostradą A1 w nocy z 6 na 7 maja zakończyła się dramatem dla rodziny jadącej w kierunku Gdańska. W okolicach Włocławka 12-letnia dziewczynka nagle straciła przytomność. Mimo natychmiastowej reanimacji i interwencji służb ratunkowych, życia dziecka nie udało się uratować. Sprawę wyjaśnia prokuratura.

Tragiczna noc na autostradzie A1

W nocy z 6 na 7 maja na autostradzie A1, na terenie gminy Lubień Kujawski niedaleko Włocławka, doszło do dramatycznego zdarzenia. Rodzina podróżująca samochodem w kierunku Gdańska musiała zmierzyć się z nagłym pogorszeniem stanu zdrowia 12-letniej dziewczynki. Dziecko poczuło się źle i straciło przytomność, co natychmiast wzbudziło niepokój bliskich.

Walka o życie dziecka

Rodzina niezwłocznie przystąpiła do reanimacji 12-latki, jednocześnie wzywając służby ratunkowe. Na miejsce skierowano zespół ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Akcja ratunkowa była prowadzona z ogromnym zaangażowaniem - najpierw przez członków rodziny, później przez ratowników medycznych i załogę LPR.

Niestety, mimo wielokrotnych prób przywrócenia czynności życiowych, nie udało się uratować dziewczynki. Lekarze stwierdzili zgon dziecka na miejscu zdarzenia.

W związku z prowadzoną akcją ratunkową autostrada A1 była całkowicie zablokowana na kilka godzin. Służby pracowały na miejscu przez około cztery godziny, aby zapewnić bezpieczeństwo oraz umożliwić działania ratownikom i śledczym.

Prokuratura bada okoliczności tragedii

Śmierć dziecka na autostradzie to ogromny dramat dla rodziny i wszystkich uczestniczących w akcji ratunkowej. Sprawą zajęła się prokuratura, która prowadzi postępowanie mające na celu wyjaśnienie przyczyn nagłego zgonu 12-latki. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, które mają pomóc ustalić, co doprowadziło do tej tragedii. Jak w rozmowie z TVP Bydgoszcz poinformował młodszy aspirant Tomasz Tomaszewski z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, wszystkie okoliczności zdarzenia są szczegółowo analizowane przez śledczych.