W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41 zł, benzyny 98 - 6,90 zł, a oleju napędowego - 7,17 zł - wynika z czwartkowego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne na stacjach paliw spadną w stosunku do tych obowiązujących w czwartek.

Obwieszczenia ministra energii dotyczące cen maksymalnych paliw publikowane są codziennie w dni robocze.

Litr benzyny 95 w czwartek kosztuje nie więcej niż 6,46 zł, benzyny 98 - 6,95 zł, a oleju napędowego - 7,26 zł.

31 marca, pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Następne obwieszczenie ministra energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w piątek i określi ceny na okres od soboty do poniedziałku.

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.