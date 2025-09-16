Policjanci z Trzebini zatrzymali 30-letnią kobietę, która prowadziła samochód pod wpływem alkoholu. W pojeździe znajdował się jej dwuletni syn, przewożony bez wymaganego fotelika. Kobieta już straciła prawo jazdy, a za tę sytuację odpowie przed sądem.

Nietrzeźwa kobieta jechała samochodem z dwuletnim synem / Shutterstock

Małopolska policja poinformowała dziś o zdarzeniu, do którego doszło w sobotę 13 września na ulicy Kościuszki w Trzebini. Policjanci zatrzymali do kontroli renault, którym kierowała 30-letnia kobieta. W trakcie interwencji funkcjonariusze wyczuli od niej woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że miała 1,1 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

W samochodzie razem z kobietą podróżował jej dwuletni syn. Co więcej, dziecko nie było przewożone w wymaganym przez prawo foteliku samochodowym.

Na miejsce interwencji wezwano krewnych kobiety, którym przekazano chłopca pod opiekę.

Grożą jej surowe konsekwencje

30-latka straciła prawo jazdy. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi jej zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata, wysoka grzywna oraz nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Kobieta odpowie także za przewożenie dziecka bez fotelika.