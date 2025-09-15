62-letni mężczyzna został znaleziony martwy w jednym z mieszkań w rejonie krakowskiego Bieżanowa. Do jego śmierci mogła przyczynić się była żona.

Martwy mężczyzna znaleziony w mieszkaniu w Krakowie (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Według informacji przekazanych nam przez rzeczniczkę prasową Prokuratury Okręgowej w Krakowie prok. Oliwię Bożek-Michalec i kom. Piotra Szpiecha z KMP w Krakowie, do zdarzenia doszło w sobotę.

Byli małżonkowie - 53-letnia kobieta i 62-letni mężczyzna - mieszkali razem w mieszkaniu w rejonie Bieżanowa. Doszło między nimi do kłótni. Wcześniej spożywali alkohol.

Kobieta miała dźgnąć byłego partnera nożem w rejon klatki piersiowej.

53-latka sama zadzwoniła na policję następnego dnia.

Trwa sekcja zwłok mężczyzny. Kobieta najprawdopodobniej w poniedziałek zostanie doprowadzona do prokuratury.