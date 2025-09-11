Na trzy miesiące - dzisiejszą decyzją sądu - do aresztu trafili 41- i 42-latek, którym zarzuca się kradzież rozbójniczą w Gdańsku - ustalił trójmiejski reporter RMF FM.
We wtorek jeden z mężczyzn ukradł alkohol w supermarkecie na Przymorzu w Gdańsku.
Gdy ochroniarz próbował go zatrzymać, na miejscu pojawił się drugi z mężczyzn, który wyciągnął broń i wymierzył ją w pracownika ochrony.
Zatrzymano ich jeszcze tego samego dnia. Obaj byli nietrzeźwi.
Dzisiaj sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 41- i 42-latka.