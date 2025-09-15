Policjanci z Raciborza zatrzymali 55-letnią kobietę, która prowadziła samochód, mając 3 promile alkoholu w organizmie i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Ford, którym kierowała, wypadł z drogi i zatrzymał się w rowie. Kobieta odpowie teraz przed sądem - grozi jej do 5 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w niedzielę na ulicy Górnej w Raciborzu. Policjanci otrzymali zgłoszenie o samochodzie, który wypadł z drogi i znalazł się w rowie. Na miejsce natychmiast skierowano patrol z wydziału ruchu drogowego. Okazało się, że za kierownicą forda siedziała 55-letnia kobieta, która nie była w stanie samodzielnie opuścić pojazdu.

Policjanci pomogli jej wydostać się z auta i przeprowadzili badanie trzeźwości. Wynik był szokujący - 3 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo, po sprawdzeniu w policyjnych systemach, okazało się, że kobieta ma aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Grozi jej do 5 lat więzienia

55-latka została zatrzymana i teraz odpowie przed sądem za złamanie zakazu oraz prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Za te przestępstwa grozi jej kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.



Policja apeluje o rozsądek

Policjanci przypominają, że prowadzenie pojazdu po alkoholu to ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu. Alkohol obniża refleks, koncentrację i spowalnia reakcje, co znacząco zwiększa ryzyko wypadku. Funkcjonariusze apelują: jeśli piłeś - nie prowadź, a gdy widzisz, że ktoś nietrzeźwy chce wsiąść za kierownicę, reaguj.