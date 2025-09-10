Żałoba w Krakowskim Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami. Organizacja poinformowała dzisiaj w mediach społecznościowych, że zmarła prezes Jadwiga Osuch.

W środę Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami poinformowało w mediach społecznościowych o śmierci prezes Jadwigi Osuch.

"Z ogromnym bólem przychodzi nam przekazać to, w co jeszcze trudno nam uwierzyć. Odeszła od nas Osoba o ogromnej miłości dla zwierząt, dla każdej żywej istoty. Fundament i serce naszej organizacji. Wierząc, że każdy z nas przejął choć cząstkę tej miłości, żegnamy kogoś bardzo nam bliskiego Ś.P. Panią Prezes Jadwigę Osuch" - pisze KTOZ w mediach społecznościowych.

"W wieku 78 lat zmarła Jadwiga Osuch. W Krakowie zapamiętamy ją przede wszystkim jako miłośniczkę i przyjaciółkę zwierząt. Od 2001 roku pełniła funkcję prezeski KTOZ Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, z którego działalnością związana była już od zakończenia studiów. Była także sędzią Sądu Okręgowego w Krakowie. Mało jest osób, które w takim stopniu poświęciły swoje życie pomocy zwierzętom. Za zasługi dla Krakowa, a w szczególności na rzecz ochrony środowiska i bezdomnych zwierząt, została uhonorowana odznaką Honoris Gratia. Rodzinie, bliskim i współpracownikom składam wyrazy współczucia" - napisał z kolei na Facebooku prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami jest organizacją pożytku publicznego, która od lat pomaga zwierzętom nie tylko w Krakowie.

Każdego dnia niesie pomoc, podejmując interwencje i ratując zwierzaki.

KTOZ prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt na ul. Rybnej 3, a także Okno Życia w biurze na ul. Floriańskiej 53, w którym anonimowo można zostawić zwierzę.