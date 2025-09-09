Smutna wiadomość dla świata polskiej sztuki i mody. W wieku 51 lat zmarł Michał Łojewski - jeden z najbardziej cenionych polskich grafików, projektant mody, współtwórca kultowych projektów wizualnych i założyciel marki UEG. Informację o jego śmierci przekazał Klub Twórców Reklamy, który jeszcze dziś podczas swojej gali miał uhonorować Łojewskiego tytułem "Hall of Fame" za całokształt twórczości.

Michał Łojewski / Stach Leszczyński / PAP/StrefaGwiazd

"Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci Michała Łojewskiego. Jego talent, wrażliwość i wyjątkowa wyobraźnia na zawsze pozostaną inspiracją dla całego środowiska kreatywnego" - napisano w oficjalnym komunikacie Klubu Twórców Reklamy zamieszczonym w mediach społecznościowych.

W tym wpisie w pojawił się także film, w którym twórcy uzasadniają przyznanie mu prestiżowej nagrody. Podkreślono w nim, że Łojewski łączył projekty o ogromnym znaczeniu społecznym z awangardowymi wizjami, które przesuwały granice percepcji.

Michał Łojewski urodził się w 1974 roku. Był absolwentem Wydziału Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

"Mniej znaczy więcej"

W 2001 roku, wspólnie z bratem Pawłem, założył White Cat Studio - pracownię, która przez lata stworzyła dziesiątki projektów identyfikacji wizualnych, zarówno komercyjnych, jak i artystycznych.

Był zadeklarowanym minimalistą, a jego mottem były słowa Ludwiga Miesa van der Rohe: "mniej znaczy więcej". Na jego styl duży wpływ miało także dzieciństwo spędzone w Japonii.

Jednym z najważniejszych projektów Łojewskiego był magazyn "FUTU", który zaprojektował w 2005 roku. To wydawnictwo, uznawane za graficzne dzieło sztuki, wyznaczyło nowe standardy na polskim rynku prasowym - zarówno pod względem formy, jak i jakości wykonania.

Jego ubrania nosiły gwiazdy światowej muzyki

Drugą pasją Michała Łojewskiego była moda. W 2003 roku, wraz z projektantką Anią Kuczyńską, stworzył markę UEG, której nazwa pochodzi od włoskiego "usa e getta" - "zużyj i wyrzuć". Od 2005 roku rozwijał markę samodzielnie, a w 2012 roku otworzył w Warszawie pierwszy butik.

Charakterystycznym elementem jego projektów była tkanina Tyvek, przypominająca papier i szybko się niszcząca, co nadawało ubraniom unikalny, "gnieciony" charakter. Ubrania UEG nosiły największe gwiazdy światowej muzyki, m.in. The Weeknd, Jaden Smith, Kendrick Lamar, ASAP FERG czy Big Sean. W 2016 roku Łojewski stworzył kolekcję we współpracy z marką Puma.

Michał Łojewski był jednym z najbardziej nagradzanych polskich grafików. Na swoim koncie miał m.in. prestiżową Red Dot Award, dwie European Design Awards za identyfikację wizualną firmy Netia, a także liczne nagrody polskiego Klubu Twórców Reklamy, Złote Orły czy Chimera. W 2012 roku został uznany Człowiekiem Roku przez miesięcznik "Brief".