Policjanci z Małopolski przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą powiązaną ze środowiskiem pseudokibiców. W wyniku działań zlikwidowano nielegalne laboratorium mefedronu, zabezpieczono narkotyki o czarnorynkowej wartości ponad 30 milionów złotych i zatrzymano 10 osób.

Wspólne działania funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie doprowadziły do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej. Grupa była powiązana ze środowiskiem pseudokibiców i zajmowała się produkcją oraz handlem narkotykami na dużą skalę.

Zlikwidowane laboratorium

Policjanci namierzyli laboratorium mefedronu na jednej z posesji w powiecie krakowskim. W sierpniu 2025 roku funkcjonariusze zlikwidowali nielegalną produkcję, zabezpieczając 280 kg gotowego narkotyku o wartości blisko 30 mln zł. Zatrzymany na miejscu mężczyzna usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany.

Kolejne działania służb doprowadziły do zatrzymania 8 osób i przeszukania 15 miejsc powiązanych z grupą. W akcji wzięło udział ponad 100 funkcjonariuszy, w tym policyjni kontrterroryści. Policjanci zabezpieczyli prawie 9 kg mefedronu, 4 kg marihuany, tabletki ecstasy, kokainę, a także broń, maczety i gotówkę w wysokości 270 tys. zł.

Zarzuty i tymczasowy areszt

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące produkcji, posiadania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Według ustaleń śledczych, grupa mogła wprowadzić do obrotu nawet tonę różnych narkotyków w latach 2024-2025. Sąd zastosował wobec wszystkich podejrzanych trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Łącznie w sprawie zatrzymano już 10 osób. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań i podkreśla, że śledztwo jest nadal prowadzone.