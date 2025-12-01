Już 6 grudnia Rynek Główny w Krakowie zamieni się w centrum świątecznej zabawy. Rozświetlenie miejskiej choinki, wspólne śpiewanie przebojów i liczne atrakcje czekają na mieszkańców oraz gości. Sprawdź, co przygotowano w tym wyjątkowym dniu, który symbolicznie rozpocznie sezon świąteczny w mieście

Choinka na Rynku Głównym w 2024 r. / Łukasz Gągulski / PAP

Kraków szykuje się na wyjątkowy wieczór pod hasłem "Rozbłyśnij z Krakowem". Już 6 grudnia od godziny 16:00 na Rynku Głównym, tuż obok kościoła św. Wojciecha, mieszkańcy i turyści będą mogli wspólnie symbolicznie rozpocząć sezon świąteczny.

Kulminacyjnym punktem wydarzenia będzie uroczyste rozświetlenie choinki o godzinie 17:00.

Gwiazdy na scenie i rekordowe karaoke

Wieczór wypełnią występy artystów znanych z ogólnopolskich scen muzycznych.

W programie m.in. największe świąteczne karaoke z artystami znanymi z anteny radia RMF FM, a także ustanowienie rekordu we wspólnym śpiewaniu utworu Skaldów „Z kopyta kulig rwie”.

W świątecznym karaoke udział wezmą Wiktor Waligóra, Lor, Wiktoria Kida, Maciej Skiba oraz debiutująca w Krakowie Kornelia Neli Czerwiec, zwyciężczyni programu "Szansa na Sukces". Wspólnie z publicznością zaśpiewają najpopularniejsze świąteczne przeboje.

Po rozświetleniu choinki na uczestników czeka świąteczna potańcówka z radiem RMF FM.

/ Materiały prasowe

Świąteczna atmosfera w Krakowie to nie tylko koncerty i iluminacje. W centrum miasta ruszyły już dwa jarmarki bożonarodzeniowe: na Rynku Głównym (28 listopada - 1 stycznia) oraz na Małym Rynku (1 grudnia - 1 stycznia).

Dla mieszkańców posiadających Kartę Krakowską przygotowano specjalne zniżki - 20 proc. na artykuły gastronomiczno-spożywcze na Rynku Głównym oraz 25 proc. na Małym Rynku.

Dzieci mogą skorzystać z weneckiej karuzeli za symboliczną opłatą 5 zł, również po okazaniu Karty Krakowskiej.

Kraków także w tym roku zachwyca świątecznymi dekoracjami inspirowanymi wawelskimi arrasami. Złote i srebrne iluminacje, anioły, zwierzęta oraz lajkoniki rozświetlają miejskie ulice, a ich rozmieszczenie zmienia się co roku, by zaskakiwać mieszkańców i turystów.



Program wydarzenia 6 grudnia:

16:00-17:00 - Największe świąteczne karaoke w Polsce z radiem RMF FM i Miastem Kraków

17:00-17:20 - Uroczyste rozświetlenie choinki

17:20-17:40 - Próba pobicia rekordu w śpiewaniu "Z kopyta kulig rwie"

17:40-18:00 - Świąteczna potańcówka z radiem RMF FM

Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy chcą poczuć magię świąt, do wspólnego świętowania na Rynku Głównym.