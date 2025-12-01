To pierwszy przywódca Australii, który wziął ślub podczas pełnienia urzędu. Premier Anthony Albanese poślubił swoją partnerkę Jodie Haydon.

Premier Anthony Albanese poślubił Jodie Haydon / AUSTRALIAN PRIME MINISTER'S OFFICE / PAP/EPA

Premier Australii Anthony Albanese wziął ślub z Jodie Haydon w Canberze.

To pierwszy urzędujący przywódca Australii, który ożenił się podczas sprawowania funkcji.

Uroczystość odbyła się w oficjalnej rezydencji premiera, The Lodge, w obecności rodziny i przyjaciół.

Australijski premier Anthony Albanese ożenił się z Jodie Haydon w Canberze. Został w ten sposób pierwszym australijskim przywódcą, który zawarł związek małżeński podczas pełnienia urzędu.

Ceremonia odbyła się w sobotnie popołudnie w oficjalnej rezydencji Albanese'a, The Lodge - informuje "The Guardian".

62-letni Albanese poślubił swoją partnerkę podczas uroczystości w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół, w tym syna Albanese'a, Nathana, a także rodziców Jodie Haydon.

Jesteśmy absolutnie zachwyceni, mogąc podzielić się naszą miłością i zobowiązaniem do wspólnego spędzenia przyszłości, przed naszą rodziną i najbliższymi przyjaciółmi - oświadczyli Albanese i Haydon.

Haydon została poprowadzona do ołtarza przez swoich rodziców przy dźwiękach utworu "The Luckiest" Bena Foldsa.

Jak pisze "The Guardian", po ceremonii para zeszła z ołtarza przy dźwiękach piosenki "Signed, Sealed, Delivered (I'm Yours)" Stevie Wondera. Ich pierwszy taniec odbył się do utworu "The Way You Look Tonight" Franka Sinatry.

Albanese i Haydon znają się od pięciu lat. W walentynki 2024 roku premier oświadczył się swojej przyszłej żonie na balkonie The Lodge. Zaprojektował na tę okazję specjalny pierścionek zaręczynowy.

Albanese rozstał się z byłą żoną, byłą wicepremier Nowej Południowej Walii Carmel Tebbutt, w 2019 roku. Para była małżeństwem przez niemal dwie dekady.

