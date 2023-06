O osiem plansz z fotografiami i biogramami poszerzona została plenerowa ekspozycja przy oświęcimskim Muzeum Pamięci, która przybliża mieszkańców ziemi oświęcimskiej niosących pomoc więźniom Auschwitz. Upamiętnia obecnie 29 osób – podało muzeum.

Zdjęcie ilustracyjne

Wystawę "Twarze pomocy. Mieszkańcy ziemi oświęcimskiej w służbie społeczeństwu" można oglądać przy budynku Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej.

Dotychczas przybliżała 21 osób: Andrzeja Harata, Elżbiety Matjas, Franciszka Dusika, Ireny Kawali, Gabrieli i Jana Nosalów, Jana Jakuczka, Janiny Kajtoch, Janiny Pytlik, Józefy Handzlik, Kazimierza Jędrzejowskiego, ks. Jana Skarbka, Marii Hajdo, Mariana Mydlarza, Stanisławy Morończyk, Stanisławy Smreczyńskiej, Wandy Żak, Władysława Dziewońskiego, Władysława Kożusznika, Heleny Płotnickiej i Zofii Zużałek.

Obecnie znajdą się na niej biogramy i fotografie ośmiorga wybitnych postaci: Anny Zabrzeskiej, Franciszka Wawry, Heleny Stupki, Maksymiliana Niezgody, Mariana Zielińskiego, Władysława Harata, Wojciecha Jekiełka i Zofii Gabryś.

Po zmianach zwiedzający mogą poznać historie 29 kobiet i mężczyzn zaangażowanych w pomoc więźniom KL Auschwitz. Oficjalne udostępnienie wystawy nastąpi 10 czerwca. To jedno z wydarzeń organizowanych przez placówkę w 83. rocznicę pierwszego transportu Polaków do KL Auschwitz - zakomunikowało we wtorek oświęcimskie muzeum.

Główną misją otwartego w 2022 roku Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej jest upamiętnienie bohaterów, którzy z narażeniem życia nieśli pomoc więźniom obozu. Historycy z Muzeum Auschwitz ustalili około 1,2 tys. nazwisk osób, które angażowały się w pomoc więźniom. Przekazywali żywność, leki i grypsy. Pomagali w ucieczkach. Na terenie przyobozowym działał też ruch oporu, a szczególnie oddział partyzancki Armii Krajowej "Sosienki" pod dowództwem mjr. Jana Wawrzyczka.