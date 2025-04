W ramach sekcji Pokazy specjalne na 18. Mastercard OFF CAMERA, 29 kwietnia o godz. 19:00 w Małopolskim Ogrodzie Sztuki (Sala duża) odbędzie się pokaz filmu "Zemsta" w reżyserii Andrzeja Wajdy. Po projekcji odbędzie się spotkanie z twórcami: Katarzyną Figurą, Rafałem Królikowskim oraz Lechem Dyblikiem, które poprowadzi Krzysztof Kwiatkowski. To doskonała okazja, by odświeżyć to wielkie dzieło lub poznać je po raz pierwszy oraz wysłuchać rozmowy z jego autorami. Spotkanie odbędzie się w języku polskim.

Trwa Mastercard OFF CAMERA / Kamila Makarewicz / Materiały prasowe OFF NA MAKSA Nie zwalniamy tempa - kolejny dzień, kolejne wielkie nazwiska! Zajrzyjcie do Miasteczka Filmowego przy Galerii Krakowskiej i posłuchajcie o kulisach filmowej pracy: godz. 12:00 - Maks Behr w rozmowie z Katarzyną Figurą ,

, godz. 14:00 - Marcin Radomski w rozmowie z Mają Pankiewicz ,

, godz. 16:00 - Maks Behr w rozmowie z Michałem Grzybowskim i Agnieszką Dulębą-Kaszą. Kina plenerowe Zabierajcie znajomych i przybywajcie licznie na nasze kina plenerowe na największe filmowe emocje w samym sercu Krakowa. Kino na Placu Szczepańskim, godz. 20:30 (partner: Zondacrypto) - "Ja, Kapitan", reż. Matteo Garrone ;

; Kino przy Galerii Krakowskiej, godz. 17:00 (partner: Galeria Krakowska) - "Harry Potter i Czara Ognia", reż. Mike Newell ;

; Kino przy Galerii Krakowskiej, godz. 20:00 (partner: Galeria Krakowska) - "W pokoju obok", reż. Pedro Almodóvar; Przegląd sekcji, czyli na co do kina? Mamy bardzo bogaty harmonogram, dlatego dla ułatwienia śpieszymy z pomocą, na co zwrócić dzisiaj uwagę. Widzimy się w kinie! Sekcja Festiwalowe Hity, której partnerem jest Interia: godz. 12:00 "Pamiętnik ślimaka" (reż. Adam Elliot);

(reż. Adam Elliot); Sekcja Amerykańscy niezależni, której partnerem jest Galeria Krakowska: godz. 20:45 "Good One" (reż. India Donaldson), Kino Pod Baranami (Sala Czerwona);

(reż. India Donaldson), Kino Pod Baranami (Sala Czerwona); Sekcja Miłość zwycięży, której partnerem jest Twój Styl: godz. 16:45 "Paying For It" (reż. Sook-Yin Lee), Kino Pod Baranami (Sala Czerwona);

(reż. Sook-Yin Lee), Kino Pod Baranami (Sala Czerwona); Sekcja Chłopackie sprawy, której partnerem jest SEXEDPL: godz. 15:00 "Block Pass" (reż. Antoine Chevrollier), Kino Pod Baranami (Sala Niebieska);

(reż. Antoine Chevrollier), Kino Pod Baranami (Sala Niebieska); Sekcja Tylko spokojnie, której partnerem jest Lipton, PANI: godz. 12:00 "Mamifera" (reż. Liliana Torres), Akademia Sztuk Pięknych (Aula ASP);

(reż. Liliana Torres), Akademia Sztuk Pięknych (Aula ASP); Sekcja Oko za oko, której partnerem jest Zondacrypto, Rzeczpospolita: godz. 18:30 Red Path (reż. Lotfi Achour), MOS Urodzinowe Kino MASTERCARD (Sala mała). Rusza PRO INDUSTRY! Wydarzenie OFF CAMERA PRO INDUSTRY jest skierowane do wszystkich związanych z polską branżą filmową. W jego trakcie polscy i międzynarodowi twórcy spotkają się, by porozmawiać o realiach pracy w branży, aktualnych trendach, nowych możliwościach i podzielić się doświadczeniami, które sami zdobyli. 11:00 - 11:30 WYKŁAD - Kamera, akcja... i wynagrodzenie! - nowości w prawie dla twórców filmów Gość: Paweł Juściński (Porwisz&Partnerzy). 11:30 - 13:00 DYSKUSJA [ENG] - Wiodące regiony produkcji filmowej w Europie - jak skutecznie wspierać przemysł filmowy w regionach Goście: Gabriela Bacher, Abee McCallum, Pedro Barbadillo, Maria Blicharska. Prowadząca: Marta Krzeptowska. Panel dyskusyjny współfinansowany przez Polski Instytut Filmowy. 14:00 - 16:00 DYSKUSJA - "Koniec ery, zmiana paradygmatu czy chwilowy kryzys - VFX na rozdrożu" Prowadzący: Radek Zaleski Goście: Krzysztof Hrycak (Nolabel), Mateusz Tokarz (Platige), Adam Tunikowski (Juice), Mateusz Kozak (Postnovation), Magda Zimecka (Orka), Maks Sikora (Human/ PFX) Panel stworzony we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Postprodukcji. Panel dyskusyjny współfinansowany przez Polski Instytut Filmowy. 16:00 - 17:00 CASE STUDY "Sezony" - reż. Michał Grzybowski Prowadzący: Stanisław Zaborowski Goście: Maria Leźnicka, Marcin Kupiecki (producenci filmu) 29.04- 01.05.2025

Małopolski Ogród Sztuki Galeria MOS, ul. Rajska 12

