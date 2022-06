23 czerwca, po dwuletniej przerwie ponownie będzie można spotkać się z Lajkonikiem na ulicach Krakowa. Orszak organizowany zawsze w oktawę Bożego Ciała, przejdzie z ulicy Senatorskiej na Rynek Główny. Lajkonik odbierze tam haracz od prezydenta Jacka Majchrowskiego, by zapewnić miastu pomyślność.

/ Archiwum RMF FM / RMF FM

23 czerwca ulicami Krakowa znów przejdzie pochód Lajkonika, który odbierze od prezydenta miasta tradycyjny "haracz", by jego mieszkańcom dobrze się wiodło. Organizatorem wydarzenia jest Muzeum Krakowa.

W tym roku wracamy do tradycji. Pochód Lajkonika rozpoczyna się w siedzibie krakowskich wodociągów przy ul. Senatorskiej - od hejnału mariackiego o godz. 12.00 - powiedział Andrzej Szoka z Muzeum Krakowa.

Lajkonik po dwóch latach przerwy znowu przejdzie ulicami Krakowa Jacek Skóra / RMF FM

Tegoroczny, powracający po dwóch latach pandemii pochód przejdzie następnie przez Plac na Stawach do klasztoru norbertanek, gdzie ok. 13.30 odbędzie się wielki taniec Lajkonika z chorągwią. Tam też będzie czekało na niego ok. 20-30 grup dzieci, przebranych w stroje krakowskie, które powitają go własną choreografią.

Następnie jeździec - ulicami Kościuszki i Zwierzyniecką - będzie zmierzał do Rynku Głównego. Lajkonik spotka się też z krakowskimi flisakami i wejdzie na pokład jednego z galarów, którym popłynie do posterunku policji wodnej.





O 19.30 zaplanowany jest finał wydarzenia - Lajkonik wkroczy na Rynek Główny. Na scenie, przed Krzysztoforami spotka się z prezydentem miasta, odbierze "haracz", a następnie przekaże mieszkańcom Krakowa życzenia szczęścia na cały rok.



Lajkonik przejdzie ulicami Krakowa Jacek Skóra / RMF FM

W postać Lajkonika od 1988 r. wciela się pan Zbigniew Glonek. Można powiedzieć, że minęła cała epoka, a on jest ciągle pełen żywotności i sił witalnych; przez 12 godzin będzie więc dźwigał ten ważący kilkanaście kilogramów strój zaprojektowany przez Wyspiańskiego - przypomniał Andrzej Szoka z Muzeum Krakowa.

Będzie tańczył i zapewne przekaże miłe słowo krakowianom. Przede wszystkim, w zamian za grosz do jego koszyka, rozda uderzenia buławą, które przynoszą szczęście przez cały rok - dodał.