Dwuosobowa załoga rosyjskiego bombowca taktycznego została katapultowana z maszyny, gdy ta stała w hangarze. W efekcie piloci uderzyli w betonowy dach obiektu i zmarli w wyniku odniesionych obrażeń.

Bombowiec taktyczny Su-34 (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Według informacji przekazanych przez Ilję Tumanowa, znanego pod pseudonimem "Fighterbomber", powiązanego z rosyjskimi siłami powietrznymi i publikującego na Telegramie, do zdarzenia doszło w miniony weekend na terenie jednej z baz lotniczych.

Kiedy samolot - prawdopodobnie bombowiec frontowy Su-24 lub bombowiec taktyczny Su-34 - przebywał w hangarze, katapulta wyrzuciła z maszyny pilota-dowódcę oraz nawigatora. Obaj zginęli na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń.