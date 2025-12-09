Wraz z początkiem adwentu w wielu domach pojawiają się świąteczne dekoracje. Eksperci ostrzegają jednak, że niektóre z nich, zwłaszcza lampki choinkowe, mogą negatywnie wpływać na jakość domowego Wi-Fi. Sprawdź, jak uniknąć problemów z połączeniem internetowym w okresie świątecznym.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Świąteczne lampki choinkowe, zwłaszcza te starsze lub tańsze LED-y, mogą zakłócać sygnał Wi-Fi.

Problem nasila się, gdy lampki są blisko routera lub gdy dekoracje fizycznie blokują rozchodzenie się sygnału.

Nowoczesne lampki zwykle nie wpływają znacząco na internet, ale warto unikać ich stawiania tuż przy routerze.

Aby poprawić jakość połączenia, można przesunąć lampki lub router albo użyć przewodowego łącza dla ważnych urządzeń.

Spadki prędkości internetu mogą też wynikać z wielu jednoczesnego połączenia wielu urządzeń.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Lampki świąteczne mogą zakłócać sygnał

Wielu właścicieli domów zauważyło, że wraz z pojawieniem się świątecznych ozdób, pojawiają się również problemy z bezprzewodowym łączem internetowym, czyli Wi-Fi. Okazuje się, że winowajcą mogą być lampki choinkowe - zwłaszcza starsze modele lub tańsze wersje LED.

Emitują one niewielkie ilości promieniowania elektromagnetycznego, które nie jest szkodliwe dla zdrowia, ale może powodować zakłócenia w pracy routera Wi-Fi.

Największe ryzyko występuje, gdy lampki znajdują się blisko routera. Elektromagnetyczne "szumy" wytwarzane przez ozdoby mogą zakłócać sygnał, na którym opiera się domowa sieć bezprzewodowa.

Problem nasila się, jeśli wokół routera ustawiane są inne dekoracje, które fizycznie blokują rozchodzenie się sygnału po pomieszczeniach.

Ograniczona wydajność łącza

Warto pamiętać, że sygnał Wi-Fi również ma ograniczoną "przepustowość". Oznacza to, że wielu użytkowników korzystających z łącza jednocześnie, może spowodować zauważalny spadek wydajności internetu.

Tymczasem w okresie świątecznym, często przybywają goście, którzy łączą swoje telefony czy tablety z domową siecią internetową. Wówczas możemy zaobserwować przeciążenie domowej sieci i w efekcie spowolnienie internetu.

W takiej sytuacji warto nadać priorytet wybranym, ważnym urządzeniom, które wymagają stabilnego łącza. Dzięki temu istotne sprzęty, jak np. telewizor czy komputer będą sprawnie działać.

Jak poprawić jakość internetu w święta?

Specjaliści podkreślają, że większość nowoczesnych lampek nie powinna znacząco wpływać na jakość internetu. Warto jednak zachować ostrożność i unikać ustawiania ozdób elektrycznych w bezpośrednim sąsiedztwie routera.

Jeśli zauważysz spowolnienie internetu, spróbuj przesunąć lampki lub router w inne miejsce - większy odstęp to mniejsze ryzyko zakłóceń.

Można również skorzystać z przewodowego połączenia dla urządzeń wymagających stabilnego łącza, takich jak komputery, telewizory czy konsole do gier. Dzięki temu sieć Wi-Fi będzie odciążona i wydajniejsza dla pozostałych użytkowników.