Krakowscy policjanci zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości zatrzymali hakera, który włamywał się do systemów administracji rządowej, wyłudzał dane i wystawiał fałszywe recepty na leki opioidowe. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Haker wyłudzający dane i wystawiający fałszywe recepty zatrzymany przez krakowską policję / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl .

Jak poinformowała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Oliwia Bożek-Michalec, zatrzymanie to jest kolejnym etapem śledztwa prowadzonego przez krakowską prokuraturę. Zatrzymany to obywatel Polski, podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się włamaniami do systemów teleinformatycznych.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił potwierdzić, że mężczyzna współdziałał w procederze polegającym na przełamywaniu zabezpieczeń informatycznych systemów administracji rządowej.

Uzyskiwał w ten sposób nieuprawniony dostęp do baz danych, z których pozyskiwał dane osób trzecich. Na ich podstawie wystawiał fałszywe recepty na leki opioidowe.

Fałszywe recepty były realizowane w aptekach, a uzyskane w ten sposób leki sprzedawano nielegalnie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Policja i prokuratura podkreślają, że proceder ten stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Przedstawicielka prokuratury zapowiedziała, że możliwe są kolejne zatrzymania w tej sprawie.