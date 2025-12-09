W przyszłym roku planowana jest nowelizacja Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – zapowiedział wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Nowe przepisy mają umożliwić realizację wieloletnich programów związanych z obroną cywilną, w tym budowę schronów, np. pod szpitalami.

Schrony pod krakowskimi szpitalami. Budowa dzięki zmianom w ustawie (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Jak poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, w przyszłym roku planowana jest nowelizacja ustawy, która umożliwi budowę schronów pod szpitalami i innymi obiektami publicznymi.

Małopolska otrzymała 388 mln zł na obronę cywilną, z czego większość środków trafiła do lokalnych samorządów.

Inwestycje obejmują m.in. wsparcie straży pożarnej, zakup sprzętu medycznego oraz budowę infrastruktury zabezpieczającej dostęp do wody pitnej.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Jak podkreślił minister, inwestycje obejmą m.in. podziemia szpitala Rydygiera i Narutowicza w Krakowie oraz urzędu wojewódzkiego w Tarnowie. W Miechowie schron ma powstać pod nową halą sportową.

Kosiniak-Kamysz zaapelował do samorządów o aktywność przy realizacji projektów.

Szef MON podsumował także rok od przyjęcia przez parlament Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, podkreślając, że Małopolska otrzymała jedne z największych środków na obronę cywilną w kraju. Z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na ten cel przeznaczono 5 mld zł, z czego 388 mln zł trafiło do Małopolski. Największą częścią tej kwoty - 350 mln zł - dysponują lokalne samorządy.

Środki przeznaczono m.in. na wsparcie straży pożarnej, zakup agregatów prądotwórczych, systemów uzdatniania wody oraz sprzętu medycznego, w tym ambulansów. Około 40 mln zł trafiło bezpośrednio do szpitali - przekazał Kosiniak-Kamysz.

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar podkreślił, że przy podziale środków uwzględniono nie tylko liczbę mieszkańców, ale także specyfikę regionu - np. tam, gdzie brakuje wody pitnej, fundusze przeznaczono na stacje uzdatniania i sprzęt do transportu wody.