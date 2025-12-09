W przyszłym roku planowana jest nowelizacja Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – zapowiedział wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Nowe przepisy mają umożliwić realizację wieloletnich programów związanych z obroną cywilną, w tym budowę schronów, np. pod szpitalami.
- Jak poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, w przyszłym roku planowana jest nowelizacja ustawy, która umożliwi budowę schronów pod szpitalami i innymi obiektami publicznymi.
- Małopolska otrzymała 388 mln zł na obronę cywilną, z czego większość środków trafiła do lokalnych samorządów.
- Inwestycje obejmują m.in. wsparcie straży pożarnej, zakup sprzętu medycznego oraz budowę infrastruktury zabezpieczającej dostęp do wody pitnej.
Jak podkreślił minister, inwestycje obejmą m.in. podziemia szpitala Rydygiera i Narutowicza w Krakowie oraz urzędu wojewódzkiego w Tarnowie. W Miechowie schron ma powstać pod nową halą sportową.
Kosiniak-Kamysz zaapelował do samorządów o aktywność przy realizacji projektów.
Szef MON podsumował także rok od przyjęcia przez parlament Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, podkreślając, że Małopolska otrzymała jedne z największych środków na obronę cywilną w kraju. Z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na ten cel przeznaczono 5 mld zł, z czego 388 mln zł trafiło do Małopolski. Największą częścią tej kwoty - 350 mln zł - dysponują lokalne samorządy.
Środki przeznaczono m.in. na wsparcie straży pożarnej, zakup agregatów prądotwórczych, systemów uzdatniania wody oraz sprzętu medycznego, w tym ambulansów. Około 40 mln zł trafiło bezpośrednio do szpitali - przekazał Kosiniak-Kamysz.
Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar podkreślił, że przy podziale środków uwzględniono nie tylko liczbę mieszkańców, ale także specyfikę regionu - np. tam, gdzie brakuje wody pitnej, fundusze przeznaczono na stacje uzdatniania i sprzęt do transportu wody.