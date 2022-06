​Małopolscy policjanci zwalczający przestępczość korupcyjną, w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie zatrzymali 3 osoby, biorące udział w wyłudzeniu co najmniej 5 mln zł dotacji z tytułu prowadzenia sieci przedszkoli na terenie Krakowa oraz Katowic.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dwoje 39-latków usłyszało zarzuty czerpania korzyści majątkowych poprzez przedłożenie w krakowskim i katowickim magistracie dokumentów poświadczających fikcyjne dane dotyczące liczby dzieci korzystających z przedszkoli. Natomiast 42-latka odpowie za poplecznictwo.

Funkcjonariusze zainteresowali się nieprawidłowościami finansowymi, do których dochodziło w sieci prywatnych placówek oświatowych, prowadzonych na terenie Krakowa i Katowic.

Na podstawie informacji uzyskanych przez małopolskich kryminalnych, Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie wyłudzenia dotacji z gmin miejskich w Krakowie i Katowicach. Długotrwała praca śledczych skutkowała zebraniem materiału dowodowego, pozwalającego na przeprowadzenie 30 maja br. realizacji w tej sprawie.

Tego dnia funkcjonariusze zatrzymali 3 osoby podejrzane o przestępstwa związane z wyłudzeniem dotacji oświatowych.

Wśród nich była 39-latka prowadząca przedszkola, 39-latek i 42-latka. Przestępczy proceder, do którego dochodziło na przestrzeni kilku lat polegał na wskazywaniu zawyżonej liczby dzieci uczęszczających do tych placówek posługując się nieprawdziwymi, w tym fikcyjnymi danymi. Następnie takie dane były podstawą uzyskania dotacji oświatowej z budżetów gminnych. Śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie wykazało, iż osoby te na przestrzeni kilku lat doprowadziły Gminę Miejską Kraków oraz Gminę Miejską Katowice do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, wyłudzając w sumie co najmniej 5 mln zł.

Sprawcy przesłuchani w charakterze podejrzanych przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli obszerne wyjaśnienia. Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu kontaktowania się ze współpodejrzanymi.

Za zarzucane czyny 42-latce grozi kara od 3 miesięcy do lat 5 a 39-latkom od 6 miesięcy do lat 8.