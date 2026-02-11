W październiku 2024 roku mieszkańcom bloków przy ul. Kułakowskiego oraz ul. Krępy w Krakowie odebrano działki pod budowę nowej ul. 8 Pułku Ułanów. Do dziś nie pojawił się u nich rzeczoznawca, który oszacowałby wartość przejętego terenu. Nie dokonano również korekty podatku. Część mieszkańców wciąż płaci podatki za grunty, których już nie posiada.

Mieszkańcom bloków przy ul. Kułakowskiego oraz ul. Krępy w Krakowie odebrano działki pod budowę nowej ul. 8 Pułku Ułanów / Przemysław Błaszczyk / RMF MAXX

Cytat Od ponad roku żyjemy z prowizoryczną siatką, która jest nawet niebezpieczna dla dzieci. Chodzą tutaj dziki, obcy ludzie, którzy nie powinni tu się pojawiać i do dzisiaj nie było żadnego oszacowania gruntu, czy też drzew, które mieliśmy. Nie dostaliśmy nawet wstępnej propozycji, ile moglibyśmy dostać tego odszkodowania, a zgodnie z konstytucją i ustawami powinno to nastąpić jeszcze przed zabraniem nam ogródków - opowiadają Magdalena Hodurek i Elżbieta Wiącek.

Firma realizująca budowę ul. 8 Pułku Ułanów rozpoczęła prace na wysokości bloków przy ul. Kułakowskiego i Krępy w październiku 2024 roku - wyjaśniają pan Rafał, pani Jagoda, pani Elżbieta i pani Magdalena, z którymi rozmawiał dziennikarz RMF MAXX Przemysław Błaszczyk. To oni, jednak sprawa dotyczy kilkudziesięciu rodzin.

Przed odebraniem działki jedna z mieszkanek kontaktowała się z Urzędem Miasta Krakowa, by dowiedzieć się, czy przy wycenie gruntu zostaną uwzględnione także rosnące na nim drzewa oraz czy zostanie sporządzony operat szacunkowy. Urzędniczka zapewniła ją, że drzewa będą brane pod uwagę, ale jednocześnie zasugerowała, by sama udokumentowała stan działki, wykonując zdjęcia. Pani powiedziała, że (...) w moim interesie jest zrobienie zdjęć, a więc ja musiałam udokumentować i sama robiła zdjęcia tego terenu, żeby przedstawić je osobie z urzędu, która się tu się zjawi. Taka osoba do dzisiaj się tam nie pojawiła - dodaje.

Zestawienie zdjęć wykonane jest przez mieszkańców. / Archiwum prywatne

Pani Elżbieta przypomina, że w 2019 roku z mocy prawa użytkowanie wieczyste gruntów przekształciło się we własność.

Wtedy nie było innej opcji, za co musieliśmy zapłacić 20 tys. złotych. Jest to pewien paradoks. Lepiej byłoby, gdyby to było użytkowanie wieczyste, bo dzisiaj płacimy za coś, czego de facto nie mamy. Płacimy teraz większy podatek, bo kiedyś to było 100 zł na rodzinę, dzisiaj to 600-700 zł rocznie. To jest jedna opłata, a druga opłata to jest po prostu podatek od nieruchomości, który również płacimy w pełnej kwocie - zaznacza.

Postępowania odwoławcze u wojewody zakończone

Mieszkańcy, którzy próbowali uzyskać informacje w Urzędzie Miasta, byli odsyłani do Urzędu Wojewódzkiego. Sprawdziliśmy to - rzeczywiście sprawa ul. 8 Pułku Ułanów toczyła się u wojewody. Dotyczyła odwołań od decyzji ZRID Prezydenta Miasta Krakowa, które składali mieszkańcy, właściciele nieruchomości oraz osoby niebędące stronami postępowania.

Choć mogłoby się wydawać, że to tłumaczy opóźnienia, wszystkie postępowania w Urzędzie Wojewódzkim już się zakończyły.

U nas ta sprawa była w postępowaniu odwoławczym w Wydziale Infrastruktury, czyli złożono odwołanie od decyzji prezydenta miasta Krakowa. Złożono też zażalenie na postanowienie dotyczące rygoru natychmiastowej wykonalności. W jednym i drugim aspekcie postępowania się zakończyły. Jedno w lipcu 2024 roku, drugie w lipcu 2025 roku - wyjaśnia Maksymilian Kosowski z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

8 września 2025 r. upłynął termin na złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję wojewody z lipca 2025 r. Decyzja ta jest ostateczna i prawomocna, a we wrześniu 2025 r. Urząd Wojewódzki zwrócił akta sprawy do Prezydenta Miasta Krakowa.

/ Przemysław Błaszczyk / RMF MAXX

Dlaczego urząd prezydenta zwleka?

Urząd Wojewódzki przypomina, że specustawa drogowa przewiduje możliwość wszczęcia procedury wypłaty odszkodowań 60 dni od dnia nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności - cytuje przedstawiciel Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Roboty budowlane można było rozpocząć już w listopadzie 2023 roku, kiedy nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Wniesienie zażalenia na to postanowienie nie wstrzymuje jego wykonania, co oznacza, że pozostaje ono w mocy od daty wydania - przyznaje Kosowski. Wtedy też można było rozpocząć procedurę wypłaty odszkodowań.

Opóźnienia w wypłacie odszkodowań

Dlaczego więc sprawa mieszkańców z ul. Krępy i Kułakowskiego jest tak opóźniona? Próbowaliśmy spotkać się z dyrekcją Wydziału Skarbu UMK oraz Wydziału Podatków i Opłat, jednak nie znaleziono dla nas czasu. Odpowiedzi na nasze pytania udzieliło biuro prasowe Urzędu Miasta Krakowa.

Urzędnicy zapewniają, że w tym roku rzeczoznawca odwiedzi mieszkańców objętych decyzją ZRID. Miasto czekało na uprawomocnienie się tej decyzji, co nastąpiło w 2025 roku, więc do czerwca rzeczoznawca ma określić wartość nieruchomości.

Co jest powodem takiego opóźnienia? - dopytuje Przemysław Błaszczyk z RMF MAXX. Właśnie kwestia uzyskania prawomocnej decyzji ZRID. Ta decyzja już jest, no później miesiące przygotowań, jeśli chodzi o przetarg na rzeczoznawcę. To jest nic nadzwyczajnego, są procedury, które trzeba uwzględnić - dodaje Jan Machowski z Urzędu Miasta Krakowa.

Urzędnicy przyznają, że mają świadomość, iż mieszkańcy nadal płacą podatek za teren, którego już nie posiadają. Zapewniają jednak, że wszystkie te kwestie zostaną uregulowane.

/ Przemysław Błaszczyk / RMF MAXX

Prawdopodobnie była sytuacja taka, że decyzje podatkowe były wystawione wcześniej, niż zaistniała w Wydziale Podatków i Opłat informacja o tym, że te działki są zabrane pod realizację ulicy 8 Pułku Ułanów. Teraz czekamy na rzeczoznawcę, aby ten określił realną wartość działek i w oparciu o to będą nowe decyzje podatkowe wysyłane do mieszkańców. Prawdopodobnie będzie to tak wyglądało, że w kolejnym roku dostaną oni zwrot albo wyrównanie - wyjaśnia Machowski.

Zapytaliśmy w UMK, dlaczego nie wszczęto procedury odszkodowawczej wcześniej, tylko czekano na uprawomocnienie decyzji. Usłyszeliśmy, że tak nie było, a ewentualne opóźnienia wynikają z nagromadzenia tego typu spraw.

"Termin wydania decyzji odszkodowawczej przewidziany w przepisach specustawy ma charakter instrukcyjny, co oznacza, że jego przekroczenie nie powoduje nieważności rozstrzygnięcia" - czytamy w odpowiedzi. Urzędnicy zapewniają, że dokładają wszelkich starań, aby decyzje odszkodowawcze były wydawane z należytą starannością i w możliwie najkrótszym czasie.

W trakcie realizacji tego materiału część mieszkańców otrzymała pisma informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za ich nieruchomości. Urzędnicy deklarują, że sprawa zostanie załatwiona do 30 lipca 2026 roku.