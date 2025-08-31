Złe wieści dla mieszkańców Krakowa. Od poniedziałku o około 30 proc. wzrośnie w tym mieście opłata za odbiór odpadów komunalnych. W przypadku śmieci posegregowanych stawka zwiększy się z 27 do 35 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, a odpadów nieposegregowanych - z 54 do 70 zł od mieszkańca.

Opłata za wywóz śmieci w Krakowie znacznie wzrasta / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Decyzję o zmianie stawki za odbiór śmieci podjęli krakowscy radni w lipcu br. Jak argumentuje krakowski magistrat, mimo podwyżki krakowska stawka za wywóz i zagospodarowanie odpadów będzie stanowić 55 proc. maksymalnej stawki dopuszczonej ustawą.

Urzędnicy przypomnieli, że ostatnia podwyżka - z 24 na 27 zł została wprowadzona 1 lipca 2022 r., co oznacza, że przez trzy lata opłata nie uległa zmianie. Według nich pomimo niewielkiego wzrostu wpływów (ok. 2,37 proc. w latach 2023-2025), koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi drastycznie wzrosły - w latach 2022-2025 o ponad 51 proc. Prognozy na rok 2026 wskazują dalszy wzrost na poziomie kilkunastu procent.

"Te czynniki przełożyły się na utratę równowagi finansowej systemu w 2024 roku i wygenerowanie znaczącego deficytu, który musi zostać pokryty, aby system mógł nadal sprawnie działać" - napisano w komunikacie magistratu.

Dla pokrycia kosztów niezbędne jest zwiększenie dochodów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o około 77,9 mln zł w 2025 roku i około 112,5 mln zł w 2026 roku.

Nowe stawki opłat

Nowa stawka jest o około 30 proc. wyższa od dotychczasowej i wynosi 35 zł za osobę w przypadku segregowania odpadów. Po zmianie nowa cena będzie stanowić ok. 55 proc. maksymalnej stawki dopuszczonej ustawą (63,34 zł).

Krakowski magistrat zwrócił uwagę, że stolica Małopolski ma obecnie najniższą stawkę spośród gmin ją otaczających tzw. krakowskiego obwarzanka. Żadna gmina nie pobiera opłat mniejszych niż 30 zł, a w czterech gminach mieszkańcy płacą 40 zł lub więcej.

O zmianie wysokości opłat zdecydowali na lipcowej sesji radni większością 24 głosów (KO i Nowa Lewica). Przeciwko było 17 radnych (PiS i Kraków dla Mieszkańców).

Jako argumenty za podwyżką padały: inflacja, wzrost ilości śmieci, wymogi środowiskowe i prawne, narzucające gminom wyższe poziomy recyklingu i rozszerzają zakres usług (np. zbiórka tekstyliów), spadek cen surowców wtórnych.

Radni opozycyjnych PiS i klubu Kraków dla Mieszkańców, którzy krytykowali zmianę stawek opłat, bezskutecznie proponowali, aby podwyżki wprowadzać stopniowo, a nie od razu. Np. najpierw o 1,2, 3 zł, a nie od razu o 8 zł. Przedstawiciele PiS ocenili, że podwyżki nie mają służyć oszczędnościom zadłużonego miasta, tylko są "łupieniem" biedniejszych mieszkańców.