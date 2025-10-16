Wadowice, jedno z najbardziej zakorkowanych miast na trasie Bielsko-Biała – Kraków, wkrótce może odetchnąć z ulgą. Gotowy jest już projekt południowej obwodnicy miasta, a wniosek o pozwolenie na budowę trafił do Wojewody Małopolskiego. Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030.

Projekt południowej obwodnicy Wadowic gotowy (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Wniosek o pozwoleie na budowę południowej obwodnicy Wadowic trafił do Wojewody Małopolskiego.

Wyczekiwana inwestycja ma pomóc odkorkować miasto. Plan zakłada m.in. powstanie mostu nad Dąbrówką czy kładki pieszo-rowerowej.

Budowa ma zakończyć się w 2028 r.

Obecny etap prac prześledził portal Radio Bielsko.

Nowa obwodnica będzie miała 1,4 km długości. To wspólne przedsięwzięcie Gminy Wadowice i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Gmina odpowiada za dokumentację, decyzje środowiskowe i wykup gruntów, natomiast GDDKiA zajmie się budową i finansowaniem. Przetarg na wykonanie prac ma zostać ogłoszony w najbliższych miesiącach.

Przebieg trasy i rozwiązania komunikacyjne

Obwodnica rozpocznie się na rondzie gen. Leopolda Okulickiego (skrzyżowanie DK28 i DK52), a zakończy przy ul. Zegadłowicza na DK28, gdzie powstanie nowe rondo z możliwością połączenia z przyszłą Beskidzką Drogą Integracyjną (S52). Wszystkie ronda na trasie będą turbinowe. Odcinek między rondami Okulickiego i Błonie zostanie poszerzony do dwóch pasów w każdym kierunku, a dalsza część pobiegnie nowym śladem wzdłuż rzeki Skawy - z jednym pasem w każdą stronę.

Most, kładka i ścieżki rowerowe

W ramach inwestycji powstanie most nad Dąbrówką oraz kładka pieszo-rowerowa, która połączy się z miejską siecią ścieżek i trasą VeloSkawa. Zaplanowano także nową jezdnię w stronę VeloSkawy, połączoną z ul. Błonie przejazdem pod obwodnicą. Projekt przewiduje budowę ekranów akustycznych, rowów trawiastych i systemu kanalizacji deszczowej.

Szybszy przejazd i mniej korków

Budowa obwodnicy ma znacząco poprawić płynność ruchu w Wadowicach. Kierowcy jadący DK28 w stronę Beskidów ominą centrum miasta i skrócą trasę o ok. 500 metrów. Po wybudowaniu drogi ekspresowej S52 obwodnica umożliwi szybkie połączenie z trasą do Bielska-Białej i Krakowa. Prace budowlane mają ruszyć w 2026 roku i zakończyć się dwa lata później.

Część większego programu

W Małopolsce powstanie siedem nowych obwodnic w ramach rządowego programu - przypomina Radio Bielsko. Oprócz Wadowic inwestycje obejmą m.in. Chrzanów, Trzebinię, Maków Podhalański, Nowy Targ, Limanową, Piwniczną-Zdrój i Tarnów. Celem programu jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast, poprawa bezpieczeństwa, ograniczenie hałasu i wsparcie rozwoju lokalnej gospodarki.