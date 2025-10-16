Nielegalnym obrotem paliwami zajmowała się grupa przestępcza, którą rozbili warmińsko-mazurscy funkcjonariusze KAS i radomscy policjanci. W kilku powiatach woj. mazowieckiego zatrzymano 9 osób. Skarb Państwa miał stracić w wyniku działań grupy ok. 23 mln zł.

9 osób zatrzymanych w związku z nielegalnym obrotem paliwami

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i policji zatrzymali dziewięć osób podejrzanych o nielegalny obrót paliwami.

Straty Skarbu Państwa oszacowano na ok. 23 mln zł.

Podejrzani usłyszeli m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Jak poinformowała w czwartek rzeczniczka mazowieckiej policji podinsp. Katarzyna Kucharska, podejrzanych jest 8 mężczyzn i jedna kobieta. Zostali zatrzymani na Mazowszu, na terenie powiatów szydłowieckiego, radomskiego i białobrzeskiego - powiedziała policjantka.

Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała co najmniej od stycznia 2018 r. do grudnia 2019 r. na terenie woj. mazowieckiego oraz w innych miejscowości w Polsce i Niemczech.

Rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej st. asp. Justyna Pasieczyńska przekazała, że podejrzani, chcąc zarobić, zmieniali przeznaczenie oleju smarowego, sprzedając go jako olej napędowy, bez odprowadzania należnych podatków VAT i akcyzy.

U trzech zatrzymanych zabezpieczono łącznie ponad 120 tys. zł, które zostały zajęte na poczet zabezpieczenia majątkowego - powiedziała Pasieczyńska. Dodała, że Straty Skarbu Państwa wynikłe z działania grupy przestępczej szacowane są na ok. 23 mln zł.

Jakie zarzuty usłyszeli podejrzani?

Nadzorująca sprawę od 2020 roku Prokuratura Okręgowa w Radomiu przedstawiła podejrzanym zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz paserstwa akcyzowego. Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, poręczenia majątkowego na łączną kwotę 151 tys. zł. Podejrzani mają też zakaz kontaktowania się ze sobą oraz zakaz opuszczania kraju.

Śledczy wskazali, że do zatrzymania doprowadziły polskie, ale i zagraniczne służby, a cała sprawa ma charakter rozwojowy.