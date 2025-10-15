Budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic wchodzi w kolejną fazę prac. To spowoduje zmiany w ruchu, utrudnienia, zmiany w komunikacji miejskiej, a co za tym idzie większe korki. Od środy, 15 października, zostaje wprowadzona nowa organizacja ruchu na ul. Mogilskiej, w rejonie skrzyżowania z ul. Lema. Sprawdź szczegóły.

Budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic. Zdjęcie z 2024 roku. / Józef Polewka / RMF FM

Nowa organizacja ruchu na Mogilskiej

Wykonawca inwestycji, firma Gülermak, poinformował, że od 15 października zamknięta zostanie jezdnia południowa ul. Mogilskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Lema.

Ruch samochodowy zostanie przekierowany na jezdnię północną. Zmiany mają związek z budową nowej linii tramwajowej, która połączy centrum miasta z Mistrzejowicami.



W ramach prac zamknięty zostanie również wlot w ul. Stanisława Lema. Wyjątek stanowią mieszkańcy zamkniętego odcinka oraz autobusy komunikacji miejskiej, dla których zapewniony będzie przejazd.

Dodatkowo, na odcinku ul. Meissnera - od ul. Ślicznej do ul. Chałupnika - ruch zostanie przełożony na jezdnię zachodnią.



/ tramwajdomistrzejowic.pl /

Kiedy koniec utrudnień?

Zakończenie robót po stronie południowej ul. Mogilskiej planowane jest w połowie listopada. Termin ten może ulec jednak zmianie w zależności od warunków atmosferycznych.



Utrudnienia drogowe wpłyną również na kursowanie autobusów. "W związku z pracami zostaną wprowadzone zmiany w kursowaniu linii autobusowych nr 124, 128, 424 i 704" - informuje wykonawca.

Mieszkańcy Krakowa powinni przygotować się na możliwe opóźnienia i zmiany tras.