​Generał Jarosław Stróżyk, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, spotkał w Langley w stanie Wirginia, na przedmieściach Waszyngtonu, z Johnem Ratcliffem, dyrektorem Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) - dowiedział się korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.

Gen. Jarosław Stróżyk / Maciej Kulczyński / PAP

Do wizyty doszło przed zaplanowanym na piątek w Białym Domu spotkaniem prezydentów Ukrainy oraz USA, Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa.

W czasie spotkania może zapaść decyzja o przekazaniu Kijowowi pocisków manewrujących Tomahawk.

Temat rozmów szefów SKW i CIA nie został ujawniony.

W spotkaniu w CIA, jak ustalił nasz dziennikarz, brał udział także płk Krzysztof Dusza, wiceszef Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

W stolicy USA obecnie przebywa też kilku polskich polityków. W innych sprawach jest tam wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki, a także minister finansów Andrzej Domański.

Pentagon przygotował plany sprzedaży albo przekazania Ukrainie pocisków manewrujących Tomahawk na wypadek wydania przez prezydenta USA Donalda Trumpa takiego rozkazu - napisał w środę amerykański dziennik "New York Times".

Trump nie wykluczył przekazania Ukrainie amerykańskich pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Tomahawk i potwierdził, że potencjalna sprzedaż tych pocisków będzie tematem jego piątkowej rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Waszyngtonie.