Już w najbliższą sobotę 8 lutego odbędzie się V Charytatywny Bal Fundacji "Dzielmy się Uśmiechem" im. Krystiana Popieli. To wyjątkowe wydarzenie, które co roku gromadzi ludzi o wielkich sercach, gotowych wspierać młodych sportowców w ich drodze do powrotu do zdrowia i realizacji sportowych marzeń.

Wśród gości poprzednich balów był m.in. Jerzy Dudek / Materiały prasowe Bal charytatywny to nie tylko okazja do zabawy, ale przede wszystkim czas, kiedy Fundacja "Dzielmy się Uśmiechem" im. Krystiana Popieli zbiera fundusze, by wesprzeć sportowców po kontuzjach. To wydarzenie, które pokazuje, jak wielkie serca mają ludzie sportu i ich fani. Podczas balu uczestnicy mają okazję licytować niezwykłe pamiątki: koszulki, obrazy, piłki, gadżety, a nawet wycieczki, które zostały przekazane przez znane osobistości ze świata sportu. Choć nie tylko. To właśnie te unikatowe przedmioty przyciągają uwagę i otwierają serca, przynosząc znaczące wsparcie finansowe dla naszych podopiecznych. W tym roku będzie można wylicytować m.in. rakietę tenisową Igi Świątek wraz z jej autografem, koszulkę Roberta Lewandowskiego z klubu FB Barcelona, a także lot szybowcem z wielokrotnym mistrzem świata Sebastianem Kawą czy "przejażdżkę" z Bartkiem Marszałkiem pierwszym Polakiem biorącym udział w wyścigach w Formule 1 H2O. Wśród gości i darczyńców poprzednich balów znaleźli się tacy wybitni sportowcy jak Jerzy Dudek, Krzysztof Ignaczak czy Grzegorz Lato. Są także aktorzy i artyści. Ich obecność nie tylko podnosi prestiż wydarzenia, ale przede wszystkim skupia uwagę na ważnym celu - wsparciu sportowców w potrzebie. To dzięki takim postaciom, jak i hojności wszystkich uczestników, udało się zebrać środki, które realnie zmieniają życie. Zebrane podczas balu fundusze pozwalają jej podopiecznym zapewnić kompleksową opiekę: od leczenia medycznego, przez rehabilitację, aż po wsparcie psychologiczne i duchowe. Dzięki temu sportowcy, którzy doświadczyli kontuzji, mają szansę nie tylko na powrót do zdrowia, ale również do aktywnego uczestnictwa w rywalizacji sportowej. Na zdjęciu Krzysztof Ignaczak / Materiały prasowe Fundacja Dzielmy się Uśmiechem - pomoc z serca Fundacja "Dzielmy się Uśmiechem" im. Krystiana Popieli powstała z potrzeby serca, by pomagać młodym sportowcom, którzy ulegli wypadkom lub zmagają się z ciężkimi kontuzjami czy chorobami. Została założona 20 lutego 2019 roku przez rodzinę i przyjaciół tragicznie zmarłego Krystiana Popieli. Choć DNA fundacji związane jest nierozerwalnie ze sportem, jej działania wykraczają daleko poza ten obszar. Fundacja organizuje m.in. akcje okolicznościowe, wspierając m.in. hospicja dziecięce, placówki dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, domy dziecka, chore i niepełnosprawne dzieci oraz młodzież. Ponad to promuje profilaktykę zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Jeśli chciałbyś/chciałabyś wesprzeć działania fundacji, wszystkie szczegóły znajdziesz na ich stronie internetowej. KLIKNIJ TUTAJ >>>