W całej Polsce trwa wielka akcja pomocy dla osób poszkodowanych przez żywioł w południowo-zachodniej części kraju. Takie wsparcie organizują m.in. samorządy, ale także organizacje pozarządowe, m.in. Caritas czy PCK. Wielkie serce okazują też powodzianom słuchacze RMF FM, którzy mają dla potrzebujących z terenów zalewowych wiele darów. Gdzie je przekazywać? Tu znajdziecie potrzebne informacje.

Zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy dla powodzian we Wrocławiu / Maciej Kulczyński / PAP

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego uruchomił dwa HUBY POMOCY DLA POWODZIAN - we Wrocławiu i w Wałbrzychu. Można tam przywozić artykuły pierwszej potrzeby, które następnie przekazywane będą samorządom i trafią bezpośrednio do potrzebujących mieszkańców.

WROCŁAW: Dolnośląskie Centrum Druku 3D, ul. Tyniecka 2, czynny od 7:00 do 19:00

WAŁBRZYCH: Teren Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK", ul. Stacyjna 12, czynny 24/7

W Urzędzie Marszałkowskim ogłoszono zbiórkę artykułów pierwszej potrzeby m.in. żywności długoterminowej, artykułów sanitarnych, czy artykułów medycznych, które trafią do osób poszkodowanych w powodzi. Miejsce zbiórki to: magazyn przy ul. Walońskiej 3 we Wrocławiu. Punkt będzie dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Caritas Polska dla powodzian

Caritas przekazuje 400 000 zł na pilną pomoc interwencyjną poszkodowanym po powodzi.

To środki, które trafią do diecezjalnych ośrodków Caritas na terenach dotkniętych powodzią i będą mogły być wydane na pilne potrzeby.

Na stronie caritas.pl. wystartowała ogólnopolska zbiórka finansowa na rzecz poszkodowanych przez niszczycielski kataklizm. Zobacz, w jaki sposób możesz pomóc poszkodowanym. Propozycje takiej pomocy należy kierować na adres powodz@caritas.org.pl.

Jak informuje na swojej stronie internetowej Caritas, potrzebna jest pomoc rzeczowa od firm (ilości hurtowe).

Potrzebne są: osuszacze, woda pitna, agregaty prądotwórcze, łopaty, taczki, gumowce, ścierki, artykuły higieniczne, żywność. Chętnych, którzy chcieliby zgłosić się do pomocy, zapraszamy do sekretariatu na ul. Domina 8 lub telefonicznie pod nr 94 342 36 90.

Wesprzyj Powodzian poprzez:

wpłatę online za pośrednictwem formularza na stronie CARITAS POLSKA;

BLIK na numer 668 070 000 tytułem POWODZ

przelewem tradycyjnym na konto 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem POWODZ.

Dane do przelewów zagranicznych:

SWIFT: BIGBPLPWXXX

euro (EUR): PL 23 1160 2202 0000 0000 3436 4677

dolar (USD): PL 57 1160 2202 0000 0000 6663 1212

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Gdański oddział tej organizacji uruchomił zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla osób dotkniętych powodzią na południu kraju. Zbieramy wodę w zgrzewkach, żywność długoterminową, środki czystości, a także przedmioty potrzebne do porządkowania po powodzi - powiedział dyrektor gdańskiego Caritasu ks. Andrzej Wiecki.

Na tym terenie działają trzy punkty, do których można przynosić najpotrzebniejsze produkty: w Centrum Pomocowym Caritasu im. św. o. Pio przy ul. Jęczmiennej w Gdyni, w Centrum Pomocowym Caritasu im. św. Jana Pawła II przy ul. Fromborskiej w Gdańsku i w Centrum Wolontariatu Caritasu przy ul. Jesionowej w Gdańsku.

Przyjmowane są: woda w zgrzewkach, żywność długoterminowa, środki czystości, a także przedmioty potrzebne do porządkowania po powodzi, m.in. łopaty i wiadra.

Gdański Caritas uruchomił też zbiórkę pieniędzy dla mieszkańców zalanych terenów. Można je wpłacać tradycyjnym przelewem bankowym na konto Caritasu i poprzez stronę internetową. Bank Millenium S.A.: 04 1160 2202 0000 0003 1637 5059 z dopiskiem: Powódź

Caritas Archidiecezji Lubelskiej

Pierwszy transport z pomocą dla powodzian z Lublina ma zostać wysłany już w tym tygodniu. Przedstawiciele lubelskiej Caritas apelują o pilne dostarczanie rzeczy do siedziby tej organizacji na ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2.

Niezbędne artykuły to: butelkowana woda pitna, koce, śpiwory, gotowe posiłki, np. zupki błyskawiczne, środki czystości i higieny jamy ustnej (mydła, pasty, szampony), łopaty, miotły, wiadra, młotki (5/10 kg), łomy, latarki, świeczki, majzel do skuwania ściany, rękawice i okulary ochronne, termosy i kubki termiczne, pompy do wypompowywania wody oraz osuszacze powietrza.

Caritas lubelska uruchomiła zbiórkę pieniężną na zakup produktów oraz pomoc rodzinom. Wpłaty można przekazywać na konto bankowe z dopiskiem "POWÓDŹ". Numer konta: 46 1240 1503 1111 0000 1752 8351

W ramach akcji Caritas Archidiecezji Lubelskiej współpracuje z Caritas Diecezji Świdnickiej, która działa na terenach najbardziej poszkodowanych przez żywioł - szczególnie w Kotlinie Kłodzkiej.

Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Zgodnie z zapowiedzią i decyzją ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Archidiecezja Krakowska, za pośrednictwem Caritas Archidiecezji Krakowskiej, z pomocą Arcybractwa Miłosierdzia, przekazała już pierwszą doraźną pomoc w kwocie 500 000 zł do Caritas diecezji na terenach powodziowych, przeznaczoną na najpilniejsze potrzeby osób pokrzywdzonych przez powódź.

Najpotrzebniejsze są: żywność - tylko konserwy, środki czystości i higieny, ale też potrzebne są zapałki, świeczki, baterie, środki przeciwbólowe.

Zebrane rzeczy można dostarczyć do magazynu Caritas w Krakowie przy ul. Ossowskiego 5, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Ofiary na pomoc powodzianom można wpłacać na konto Caritas Archidiecezji Krakowskiej: Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków

Nr 58 8589 0006 0000 0011 1197 0001 (z dopiskiem "Pomoc dla powodzian").

W najbliższą niedzielę w parafiach Archidiecezji Krakowskiej zostanie przeprowadzona zbiórka pieniężna na pomoc powodzianom. Wspomniane środki będą rozdzielane przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej w porozumieniu z diecezjami obejmującymi najbardziej poszkodowane tereny.

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Wrocławska Caritas informuje, że prowadzona jest pomoc rzeczowa od firm, w ilościach hurtowych. W tym momencie nie prowadzimy zbiórek rzeczowych od osób indywidualnych. Potrzebne są: osuszacze, woda pitna, agregaty prądotwórcze, łopaty, taczki, gumowce, ścierki, artykuły higieniczne, żywność z długim terminem ważności.

Wpłat na rzecz powodzian można dokonać przelewem tradycyjnym na konto Caritas Archidiecezji Wrocławskiej nr konta: 24 1020 5242 0000 2102 0019 7863, z dopiskiem "powódź". A także poprzez BLIK na numer 668 070 000 tytułem POWODZ

Caritas Diecezji Tarnowskiej

Caritas Diecezji Tarnowskiej na początku przesyła powodzianom wodę i środki czystości. Ponadto organizuje zbiórkę najbardziej potrzebnych rzeczy: wody, długoterminowej żywności (tzn. konserwy, makarony), środków czystości, szczotek, ścierek do czyszczenia powierzchni.

Dary można dostarczać w Tarnowie na ul. Prostopadłą 9. To schronisko dla osób bezdomnych. W Grybowie - Rynek 10, gdzie znajduje się Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Dary można przynosić również do hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. św. Brata Alberta Chmielowskiego 16. W Nowym Sączu miejscem zbiórki jest kuchnia Caritas przy parafii św. Małgorzaty.

Można dokonywać wpłat na konto Caritas Diecezji Tarnowskiej: 71 1020 4955 0000 7302 0097 4683 z dopiskiem POWÓDŹ.

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz apeluje o włączenie się w akcję niesienia pomocy tym, którzy ucierpieli na skutek powodzi jaka nawiedziła południowo-zachodnią Polskę.

W najbliższą niedzielę 22 września zostanie przeprowadzona we wszystkich świątyniach tej diecezji zbiórka ofiar pieniężnych, które również można wpłacać na konto Caritas Diecezji Sandomierskiej o numerze 33 1240 2786 1111 0010 5670 9561 z dopiskiem POWÓDŹ.

Powodzian można wesprzeć ponadto przekazując im: koce, środki czystości, wodę butelkowaną pitną, żywność o przedłużonym terminie ważności.

Caritas diecezji kieleckiej

Dary dla powodzian mieszkańcy Kielc mogą przynosić do dwóch punktów uruchomionych w Centrum Integracji Społecznej przy ul. Jana Pawła II 5b oraz w Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom przy ul. Wiśniowej 6.

Potrzebna jest przede wszystkim woda do picia, długoterminowa żywność, środki czystości i higieny osobistej, koce i ręczniki. Na konto kieleckiej Caritas można także wpłacać pieniądze, które zostaną przekazane do diecezjalnych Caritas znajdujących się na terenach dotkniętych powodzią - informuje ks. Krzysztof Banasik, zastępca dyrektora kieleckiej Caritas.

Punkt zbiórki darów działa także w namiocie przed budynkiem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jak powiedziała rzeczniczka wojewody Angelina Kosiek, zebrane dary trafią do mieszkańców powiatu kłodzkiego w województwie dolnośląskim.

Potrzebna jest butelkowana woda, żywność z długim terminem ważności, podstawowe artykuły medyczne, jak bandaże, opatrunki na drobne urazy, płyny antyseptyczne, czy plastry. Potrzebne są także środki higieny osobistej, ładowarki do telefonów, powerbanki i latarki.

Dary będą zbierane w godz. 8.00-15.00.

Punkt zbiórki darów dla powodzian uruchomiły także władze Kielc. Mieści się on w Pałacyku Zielińskiego.

Caritas Diecezji Kieleckiej uruchamia zbiórkę środków finansowych na pomoc powodzianom. Ofiary można wpłacać na konto: 21 1050 1416 1000 0005 0011 5811 z dopiskiem POWÓDŹ lub osobiście w Biurze Caritas w Kielcach, pl. Najświętszej Maryi Panny 1.

Caritas Diecezji Radomskiej

Punkt zbiórki darów został otwarty przy ul. Kościelnej 5 w Radomiu. Podobny punkt znajduje się w Kamienicy Deskurów przy ulicy Rynek 14.

Najbardziej potrzebne rzeczy to: Osuszacze, które pomogą w walce z wilgocią, środki czystości, niezbędne do przywrócenia normalnych warunków życia, pompy, które pomogą w usuwaniu wody, żywność z długim terminem przydatności, szmaty, miotły i wiadra - podstawowe narzędzia do sprzątania i porządkowania.

Akcję można wesprzeć finansowo, nr konta: 70 1240 3259 1111 0011 2545 5188 z dopiskiem "Dla powodzian".

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Caritas diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej uruchomiła miejsca zbiórek produktów i sprzętu, zaprasza chętnych do pomocy.

Jako Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej wraz z różnymi podmiotami, jak samorządy, stowarzyszenia czy fundacje chcemy pomagać osobom dotkniętym powodzią na południu kraju - powiedział ks. Łukasz Bikun, dyrektor Caritas diecezjalnej podczas konferencji prasowej, która odbyła się 16 września w centrali Caritas w Koszalinie.

Już w czwartek, a jeśli darów będzie dużo to nawet we środę, ruszy pierwszy transport z Koszalina na południe kraju.

W pierwszych dniach kryzysu powodziowego najpotrzebniejsze produkty to: woda, żywność instant oraz o długim terminie przydatności, naładowane powerbanki, latarki, baterie, środki odkażające, worki na śmieci o dużej pojemności, rękawiczki, karma dla zwierząt. Można je przynosić na wskazane miejsca zbiórek.

Punkty prowadzone w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej przez Caritas to:

Koszalin: centrala Caritas na ul. Domina 8, Ustka: ul. Kościuszki 4, Słupsk: siedziba Caritas na ul. Przemysłowej 33, Kołobrzeg: Ośrodek Charytatywny Caritas na ul. Aniołów Stróżów 1, Szczecinek: Bursa dla chłopców na ul. Kościuszki 91, Wałcz: Kamienica Caritas na ul. Okulickiego 22, Piła: Centrum Charytatywno-Opiekuńcze na ul. Kossaka 16, Białogard: Młodzieżowy Dom Kultury na ul. Grunwaldzkiej 46.

Centrala Caritas w Koszalinie przyjmuje dary w godzinach 7.30-16. W innych punktach należy się w tej kwestii kontaktować z koordynatorami.

Warto dodać, że oprócz miejsc zbiórek prowadzonych przez Caritas, w poszczególnych miejscowościach są otwarte także inne podobne punkty prowadzone przez samorządy, instytucje, stowarzyszenia, fundacje.

Caritas dysponuje dużym hubem logistycznym w Koszalinie - to magazyn na ul. Mieszka I 50. Tam do pomocy w segregacji darów i przygotowania ich do transportu potrzebni będą wolontariusze. Pierwsi już się zgłaszają. W kolejnych dniach się okaże, czy potrzebny będzie wyjazd wolontariuszy na tereny poszkodowane powodzią.

Chcę podziękować wszystkim, którzy już wyrazili chęć pomocy: wolontariuszom, harcerzom, Skrzydlatej Kompanii - powiedział ks. Bikun. Chętnych, którzy chcieliby zgłosić się do pomocy, zapraszamy do sekretariatu na ul. Domina 8 lub telefonicznie pod nr 94 342 36 90.

Caritas Polska uruchomił akcję Paczka dla Powodzian

W ramach akcji Caritasu Polska Paczka dla Powodzian każdy może przygotować paczkę zawierającą żywność, artykuły higieniczne, zapałki, świeczki, baterie czy środki przeciwbólowe - przekazało biuro prasowe Caritasu Polska.

Na liście zakupów do paczki są najbardziej potrzebne produkty: ryż, makaron, kasza, cukier, konserwy mięsne i rybne, herbata, kawa, mleko w proszku, dania i owsianki instant, budynie, kisiele, dania gotowe o długim terminie przydatności do spożycia (pulpety, gołąbki, fasolka), paluszki, krakersy i czekolada.

Ponadto w paczce powinny się znaleźć artykuły higieniczne: papier toaletowy, mokre chusteczki, podpaski, mydło w kostce, szczoteczki do zębów, pasta do zębów, żel pod prysznic, szampon.

Wśród produktów powinny znaleźć się również: zapałki (zestaw 10 sztuk), świeczki (komplet 6 sztuk), baterie AA (zestaw 10 szt.), grzebień do włosów, środek przeciwbólowy, rękawice gumowe i rękawice ochronne, plastry z opatrunkiem, woda utleniona i octenisept.

Tak przygotowana paczka powinna ważyć około 12 kg. Paczkę można skompletować samemu lub w grupie.

Akcję można również wesprzeć, dokonując wpłaty online za pośrednictwem formularza na stronie caritas.pl/powodz, wpłacając pieniądze blikiem na numer +48-668-07-00 00 tytułem POWODZ lub przelewem tradycyjnym na konto 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem POWODZ.

Caritas przypomniał również, że w najbliższą niedzielę w kościołach odbędzie się ogólnopolska zbiórka pieniędzy na rzecz powodzian. Za pośrednictwem Caritasu Polska będą one przekazane osobom dotkniętym kataklizmem.

PCK włączył się w pomoc

Polski Czerwony Krzyż uruchomił specjalną zbiórkę, której celem jest wsparcie mieszkańców zalanych terenów poprzez dostarczanie żywności, wody pitnej, środków higienicznych oraz osuszaczy do budynków.

Jakie rzeczy zbiera dla powodzian PCK?

Trwała żywność: konserwy, suchary, ryż, kasza, makaron, batony, cukier, herbata, kawa, orzechy, bakalie, czekolada

Woda butelkowana: kluczowa dla zapewnienia dostępu do czystej wody, szczególnie tam, gdzie lokalne wodociągi zostały zniszczone, w efekcie odcinając lokalną społeczność od wody pitnej

Środki do sprzątania: detergenty, płyny do dezynfekcji, rękawice ochronne i jednorazowe, chusteczki czyszczące, duże worki na śmieci

Środki higieny osobistej: mydło, szampon, podpaski, pampersy, mokre chusteczki, papier toaletowy, szczoteczki i pasta do zębów

Nowe śpiwory, plecaki, koce

Gdzie przekazać dary?

Placówki na terenie Krakowa: Dary można przekazywać do biura Polskiego Czerwonego Krzyża ul. Studencka 19 w godzinach 10:00-16:00 od poniedziałku do piątku. Krakowski oddział PCK prosi o wcześniejsze skontaktowanie się mailowo na krakow.mlodziez@pck.malopolska.pl lub telefonicznie: +48 12 422 91 15 wew. 32 albo 780 096 946.



Pozostałe oddziały PCK:

Oddział Rejonowy Chrzanów; zr.chrzanow@pck.malopolska.pl, 606 268 107

Oddział Rejonowy Nowy Sącz; zr.nowysacz@pck.org.pl,18 440 09 90

Oddział Rejonowy Stary Sącz; or.starysacz@pck.malopolska.pl, 508 250 759

Oddział Rejonowy Gorlice; or.gorlice@pck.org.pl, 608 059 998

Oddział Rejonowy w Wieliczce; or.wieliczka@pck.org.pl,12 278-32-42

Delegatura Oświęcim; g.ula1985@interia.pl, 510 413 614

Wpłat dla powodzian można dokonywać online poprzez stronę www.pck.pl, bezpośrednio na nr konta: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060, za pośrednictwem BLIKa (794 33 22 11) lub platformy Zrzutka.pl

Zbiórki prowadzą też samorządy

Zbiórki najpotrzebniejszej pomocy ogłosiło także wiele samorządów.

"Dzisiaj priorytetem jest najpilniejsza pomoc" - apeluje Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. "Rozpoczynamy zbiórkę aktualnie najbardziej potrzebnych rzeczy" - poinformował na stronie magistratu. Warszawski samorząd zachęca do przynoszenia wody do picia w butelkach, środków czystości i suchej żywności. Więcej szczegółów można znaleźć TUTAJ: Pomoc dla powodzian . "Lista będzie aktualizowana, a rzeczy na bieżąco transportowane do naszych przyjaciół" - dodał prezydent.

Urząd Miasta w Katowicach prowadzi zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla osób, które ucierpiały podczas powodzi. Do punktu przy ul. Pocztowej w centrum miasta można przynosić m.in. wodę i napoje w butelkach i żywność z długim terminem przydatności do spożycia.

A jak tę pomoc organizują pozostałe samorządy? Te informacje znajdziecie na stronach internetowych poszczególnych instytucji.

Jak mądrze pomagać?

Narodowy Instytut Wolności zachęca do wspierania zbiórek prowadzonych przez samorządy i doświadczone organizacje pozarządowe i podaje 5 zasad odpowiedzialnej pomocy w sytuacji kryzysowej:

Sprawdź legalność zbiórki. Upewnij się, że zbiórka finansowa zarejestrowana jest na portalu zbiorki.gov.pl.

Pomagaj adekwatnie do potrzeb. Zanim przekażesz dary, sprawdź, czego faktycznie potrzeba. Zbiórka nieodpowiednich rzeczy może wprowadzić chaos i utrudniać pracę służb.

Współpracuj z doświadczonymi organizacjami i samorządem. Zaufaj organizacjom z doświadczeniem, które wiedzą jak najlepiej rozdysponować środki.

Weryfikuj uczciwość organizatorów. Sprawdź wiarygodność organizatora i jego wcześniejsze działania. To pomoże uniknąć oszustw i zapewni, że Twoje wsparcie trafi tam gdzie trzeba.

Koordynuj działania. Unikaj nieprzemyślanych akcji, współpracuj z organizacjami i władzami. To zapewni efektywność pomocy.

Zaleca szczególną ostrożność przy wspieraniu zbiórek zakładanych przez osoby fizyczne na popularnych portalach zbiórkowych.