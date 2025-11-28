​Ingres kard. Grzegorza Rysia, czyli uroczystość oficjalnego objęcia urzędu metropolity krakowskiego, odbędzie się 20 grudnia w katedrze wawelskiej w Krakowie, o czym w piątek poinformowała kuria. Kard. Ryś zastąpi abpa Marka Jędraszewskiego, który funkcję pełnił przez dziewięć lat.

W najbliższą sobotę o godzinie 11:00 rozpoczną się uroczystości związane z objęciem archidiecezji krakowskiej przez kardynała Grzegorza Rysia.

Kuria zaprasza na to historyczne wydarzenie wszystkich wiernych, osoby życia konsekrowanego oraz duchowieństwo.

Kardynał Ryś zastąpi abp Marka Jędraszewskiego, który w czerwcu 2024 roku złożył rezygnację z urzędu po osiągnięciu wieku emerytalnego. Papież Leon XIV mianował nowego arcybiskupa, przyjmując jednocześnie rezygnację abp Jędraszewskiego.

Archidiecezja krakowska liczy ponad 1,6 mln mieszkańców, z czego 1,5 mln to katolicy. W niedzielnych mszach uczestniczy blisko 40 proc. wiernych, a archidiecezja obejmuje 448 parafii.

Kuria przekazała, że uroczystości rozpoczną się w sobotę o godz. 11.00. Do udziału w tym "historycznym wydarzeniu" Kuria zaprosiła wszystkich wiernych świeckich, osoby życia konsekrowanego i duchowieństwo.

Kard. Ryś zastąpi abp Jędraszewskiego

Decyzją papieża Leona XIV kard. Grzegorz Ryś zajmie miejsce abp Marka Jędraszewskiego. Ten, w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, w czerwcu 2024 roku złożył na ręce ówczesnego papieża Franciszka rezygnację z pełnionego urzędu. Głowa Kościoła przyjął jego rezygnację, prosząc jednocześnie, aby sprawował tę funkcję do czasu mianowania następcy.

Grzegorz Ryś urodził się w 1964 roku w Krakowie. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym i Papieskiej Akademii Teologicznej (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) w Krakowie. Przyjął święcenia kapłańskie i był biskupem pomocniczym. Wykładał też w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. W 2017 roku został arcybiskupem metropolitą łódzkim.

Życiorys Marka Jędraszewskiego

Jego poprzednik Marek Jędraszewski urodził się natomiast w 1949 roku w Poznaniu. Studiował m.in. w Arcybiskupim Seminarium Duchownym, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Wykładał m.in. filozofię. Pełnił posługę kapłańską w Wielkopolsce.

Jędraszewski od 2012 do 2016 roku był arcybiskupem metropolitą łódzkim. Archidiecezja krakowska ma ponad 1,6 mln mieszkańców, z czego ponad 1,5 mln jest katolikami. Blisko 40 proc. wiernych bierze udział w niedzielnych mszach. Archidiecezja liczy 448 parafii.