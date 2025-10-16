Nietypową interwencję podjęli w czwartek krakowscy strażacy. Musieli ściągnąć hulajnogę, którą ktoś zostawił ok. 40 metrów nad ziemią, na pylonie mostu technicznego nad Wisłą.

Wisła w Przegorzałach / Jerzy Ochoński / PAP

W Krakowie ktoś zostawił hulajnogę elektryczną na kładce technologicznej nad Wisłą.

Pojazd porzucono kilkadziesiąt metrów nad ziemią.

W sieci pojawiły się nagrania kuriozalnego zajścia.

O sprawie pisze m.in. Gazeta Krakowska.

Medium poinformowało, że hulajnogę dostrzeżono wysoko na kładce technologicznej łączącej Pychowice z Przegorzałami.

By się tam wspiąć, należy pokonać niezabezpieczone niczym szczeble. Miejsca na ewentualne pozostawienie czegokolwiek nie ma zbyt wiele. Okazuje się, że nie zniechęciło to póki co wciąż tajemniczego śmiałka, który na wysokości ok. 40 metrów zostawił zieloną, elektryczną hulajnogę jednej z popularnych wypożyczalni.

Wieczorem pojazd ściągnęli strażacy.

Wspomniana kładka nie jest udostępniona dla pieszych czy zmotoryzowanych.