Hernan Damiani, polityk z Argentyny, dostał zawału na oczach telewidzów. W trakcie programu na żywo, który miał miejsce 16 października, mężczyzna stracił przytomność. Od razu przystąpiono do udzielenia mu pomocy, po chwili przyjechała również karetka. Przewieziono go do szpitala, jednak nie udało się go uratować.

Polityk doznał zawału w telewizyjnym programie na żywo (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Szokujące wydarzenie na żywo: Hernan Damiani, były lider partii Radykalna Unia Obywatelska, stracił przytomność podczas programu telewizyjnego.

Polityk doznał zawału serca i mimo szybkiej pomocy medycznej, nie udało się go uratować.

Damiani był ważną postacią w argentyńskiej polityce, znany z walki z administracją prezydenta Carlosa Menema w latach 90.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Tragedia na oczach widzów

W czwartek 16 października Hernan Damiani był gościem programu na żywo w telewizji. W jego trakcie stracił przytomność na oczach telewidzów. Osoby, przebywające z nim w tym czasie w telewizyjnym studio, natychmiast udzieliły mu pomocy i wezwały kartkę. Medycy, którzy przyjechali na miejsce, zdecydowali, że polityk musi trafić do szpitala.

Jak się okazało, mężczyzna miał zawał serca. Mimo udzielonej pomocy nie udało się uratować jego życia.