Gang Gruzinów rozbili policjanci z Krakowa. Jego członkowie mieli dokonać brutalnego napadu na jubilera. Doszło do tego w grudniu ub.r., na krakowskim osiedlu Tysiąclecia.

Gang Gruzinów rozbity przez policję. Mieli brutalnie okraść jubilera / Policja Małopolska / Policja

Policjanci z Krakowa rozbili gang Gruzinów, który w grudniu ubiegłego roku miał dokonać brutalnego napadu na jubilera na osiedlu Tysiąclecia.

Zatrzymano pięciu członków grupy, w tym jej 55-letniego szefa i jego 36-letniego syna, odzyskując część skradzionego złota o wartości ponad miliona złotych.

Zatrzymanym postawione zostaną zarzuty rozboju i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a policja łączy ich także z napadem na jubilera w Poznaniu.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Jak dowiedział się reporter RMF FM Maciej Sołtys, poszukiwanych zatrzymano w środę rano na terenie Poznania.

W ręce policji wpadło w sumie pięciu członków gruzińskiej mafii. Na jej czele stał 55-latek. Jego prawą ręką miał być 36-letni syn.

To oni w grudniu ub.r. mieli dokonać brutalnego napadu na jubilera na osiedlu Tysiąclecia w Krakowie.

Wideo youtube

Mieli przedmiot przypominający broń palną, mieli siekierę. Byli bardzo brutalni wobec właściciela sklepu, jak i pracownika - powiedziała reporterowi RMF FM Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Sprawcy ukradli wówczas kilka tacek z biżuterią i wyrobami ze złota.

Służbom udało się odzyskać część skradzionego łupu. W walizce, którą zgubili złodzieje, były wyroby ze złota o wartości ponad miliona złotych.

Funkcjonariusze przypisują grupie także listopadowy napad na jubilera w Poznaniu.

Wszyscy zatrzymani jeszcze w środę zostaną doprowadzeni do krakowskiej prokuratury regionalnej, gdzie mają usłyszeć zarzuty m.in. rozboju i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.