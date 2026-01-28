W Ciechanowie 45-letni mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa własnej matki. Policja znalazła jej ciało przysypane śniegiem.

/ Shutterstock

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie (Mazowieckie) zatrzymali 45-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo własnej matki. Kobieta miała 67 lat. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie.

Do dramatycznego zdarzenia doszło 21 stycznia. Około godziny 22 policja otrzymała zgłoszenie o zaginięciu mieszkanki gminy Sońsk. Przybyli na miejsce funkcjonariusze zauważyli otwarte drzwi domu, co od razu wzbudziło ich podejrzenia.

Na posesji mieszkał również 45-letni syn zaginionej. Mężczyzna był wyraźnie zdenerwowany i nie był w stanie logicznie się komunikować. Podczas przeszukania posesji policjanci odnaleźli ciało kobiety przysypane śniegiem.

Ciechanów. Zarzut zabójstwa dla syna

Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci był rozległy uraz głowy. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 45-latek usłyszał zarzut zabójstwa.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi nawet dożywotnie pozbawienie wolności.