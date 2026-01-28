W Ciechanowie 45-letni mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa własnej matki. Policja znalazła jej ciało przysypane śniegiem.
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie (Mazowieckie) zatrzymali 45-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo własnej matki. Kobieta miała 67 lat. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie.
Do dramatycznego zdarzenia doszło 21 stycznia. Około godziny 22 policja otrzymała zgłoszenie o zaginięciu mieszkanki gminy Sońsk. Przybyli na miejsce funkcjonariusze zauważyli otwarte drzwi domu, co od razu wzbudziło ich podejrzenia.
Na posesji mieszkał również 45-letni syn zaginionej. Mężczyzna był wyraźnie zdenerwowany i nie był w stanie logicznie się komunikować. Podczas przeszukania posesji policjanci odnaleźli ciało kobiety przysypane śniegiem.
Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci był rozległy uraz głowy. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 45-latek usłyszał zarzut zabójstwa.
Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi nawet dożywotnie pozbawienie wolności.