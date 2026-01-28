Rok 2025 okazał się najbezpieczniejszym w historii polskich dróg. W wypadkach zginęło 1 651 osób, o 245 mniej niż rok wcześniej, co oznacza niemal 13-procentowy spadek. Ministerstwo Infrastruktury podsumowało działania, które przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa i zapowiedziało kolejne zmiany.

/ Shutterstock

W 2025 roku na polskich drogach zginęło 1 651 osób - o 245 mniej niż rok wcześniej.

Polska znalazła się w czołówce krajów UE pod względem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kluczowe znaczenie miały zmiany postaw kierowców, inwestycje infrastrukturalne oraz nowe przepisy.

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że w 2025 roku na polskich drogach zginęło 1 651 osób. To najniższy wynik w historii, a jednocześnie spadek o 245 ofiar w porównaniu z rokiem poprzednim. Oznacza to niemal 13-procentową poprawę. Zmniejszyła się również liczba wypadków, kolizji oraz osób rannych.

Według resortu kluczowym czynnikiem była zmiana postaw uczestników ruchu drogowego - większa odpowiedzialność i wzajemny szacunek kierowców. Polska znalazła się w gronie liderów poprawy bezpieczeństwa w Europie i realnie zmierza do osiągnięcia unijnego celu redukcji liczby ofiar śmiertelnych o 50 proc. do 2030 roku.

Inwestycje, nowe drogi i nowe przepisy

Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec podkreślił, że ogromne znaczenie miały inwestycje infrastrukturalne. W latach 2023-2025 na budowę autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic przeznaczono ponad 38,6 mld zł, a wartość wszystkich realizowanych inwestycji drogowych to 57,7 mld zł. W 2025 roku kierowcy zyskali niemal 400 km nowych, bezpiecznych tras, a przetargi ogłoszono na kolejne 390 km. W 2026 roku planowane jest oddanie do użytku następnych około 290 km dróg krajowych.

Pod koniec 2025 roku przyjęto pakiet rozwiązań legislacyjnych, które mają dodatkowo poprawić bezpieczeństwo na drogach. Od 3 marca 2026 roku prawo jazdy będzie zatrzymywane za przekroczenie prędkości o 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym. Wprowadzone zostaną także nowe zasady dla młodych kierowców - prawo jazdy kat. B od 17. roku życia, pod nadzorem doświadczonego kierowcy. Od 3 czerwca 2026 roku obowiązywać będzie nakaz używania kasku przez osoby do 16. roku życia poruszające się rowerem, hulajnogą elektryczną lub UTO.

Jak ministerstwo planuje poprawić bezpieczeństwo na drogach poza terenem zabudowanym? Chodzi przede wszystkim o nadmierną prędkosć, z jaką poruszają się kierowcy. A to główna przyczyna wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Dlatego na drogach będą montowane kolejne urządzenia, które będa automatycznie nadzorować prędkość. Takich urządzeń i nadzorowanych miejsc mamy obecnie 623, w tym roku będzie zamontowanych jeszcze ponad 100. Na drogach szybkiego ruchu pojawi się 40 odcinkowych pomiarów prędkości - zwróciła uwagę reporterka RMF FM Magdalena Grajnert.

Bezpieczniejsze przejazdy kolejowo-drogowe

Państwo podejmuje także działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. PKP PLK realizuje program likwidacji najbardziej niebezpiecznych przejazdów i zastępowania ich skrzyżowaniami bezkolizyjnymi. W pierwszym etapie do dalszych prac zakwalifikowano 18 zadań, a nabór do kolejnego etapu trwa do 5 lutego 2026 roku.

W odpowiedzi na zagrożenia związane z zimą, rozwijana jest sieć urządzeń do odśnieżania i odladzania ciężarówek na MOP-ach. Obecnie działa 25 takich urządzeń, a kolejne 46 jest w przygotowaniu, realizacji lub planowaniu.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podsumował, że konsekwentne inwestycje, zmiany prawne i rosnąca świadomość uczestników ruchu przynoszą realne efekty. To solidna podstawa do dalszych działań na rzecz jeszcze bezpieczniejszych dróg w kolejnych latach.