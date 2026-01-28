Pawłowi M., byłemu szefowi Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej (SW), grozi do 10 lat więzienia. Prokuratura przedstawiła mu zarzut przekroczenia uprawnień: M. miał mianować do stałej służby osoby, które nie spełniały odpowiednich wymagań. W trwającym od 2024 r. śledztwie ws. nieprawidłowości w SW do tej pory zarzuty przedstawiono łącznie trzem osobom.

W grudniu 2024 r. Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk powołał w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu zespół śledczy do zbadania legalności, zasadności i gospodarności działań związanych z zarządzaniem Służbą Więzienną w latach 2015-2023. / Shutterstock

Prok. Anna Marszałek, rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, powiedziała, że ostatni z podejrzanych w tej sprawie, Paweł M., był w badanym przez śledczych okresie zastępcą szefa Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej oraz szefem Inspektoratu Wewnętrznego SW. Przedstawiono mu zarzut dotyczący przekroczenia uprawnień. Paweł M. miał wydać akty mianowania do służby stałej w Inspektoracie Wewnętrznym SW pięciu kandydatom, którzy zgodnie z przepisami mogli być mianowani wyłącznie do służby przygotowawczej.

Podejrzany działał na szkodę interesu publicznego, gwarantując ustalonym osobom mianowane stanowiska oraz wyższe wynagrodzenie. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa oraz skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień w sprawie - przekazała prok. Marszałek.

Prokurator Korneluk powołał zespół śledczy

W grudniu 2024 r. Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk powołał w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu zespół śledczy do zbadania legalności, zasadności i gospodarności działań związanych z zarządzaniem Służbą Więzienną w latach 2015-2023.

W sierpniu 2025 r. zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych i przekroczenia uprawnień śledczy przedstawili byłemu dyrektorowi generalnemu SW Jackowi K. oraz Zbyszkowi N.

W 2022 r. Jacek K. miał przyjąć do służby Zbyszka N. i mianować go na stanowisko doradcy dyrektora generalnego SW bez obowiązkowego powołania komisji kwalifikacyjnej, bez przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, bez dochowania roty ślubowania, a także bez posiadania przez Zbyszka N. wymaganego stażu 12 lat pracy w SW. Zarzut dotyczy również powołania tej samej osoby na stanowisko szefa Inspektoratu Wewnętrznego wbrew uzasadnionym potrzebom SW.

Z kolei Zbyszko N. odpowie za wydanie 50 aktów mianowania do służby stałej w Inspektoracie Wewnętrznym SW osobom, co do których przepisy przewidywały wyłącznie mianowanie do służby przygotowawczej. Podejrzany miał też wydać akty mianowania na stanowisko dyrektora Biura Analiz Inspektoratu Wewnętrznego SW oraz na stanowisko zastępcy szefa Inspektoratu Wewnętrznego SW.

Według śledczych Zbyszko N. podejmował te decyzje bez obowiązkowego powołania komisji kwalifikacyjnej, przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, bez uzyskania zgody ministra sprawiedliwości oraz bez dochowania roty ślubowania. Według śledczych N. miał także, wbrew przepisom, przyznać sobie nagrodę uznaniową.

Podejrzanym w tej sprawie grozi do 10 lat więzienia.