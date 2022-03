Na Kopcu Kościuszki w Krakowie obok polskiej flagi pojawiła się flaga Ukrainy. Ukraińcy będą też mogli zwiedzać Muzeum Kościuszkowskie i wejść na Kopiec za darmo. "Komitet Kopca Kościuszki nie mógł dać jakiegoś wyraźniejszego sygnału, że jest solidarny z narodem ukraińskim" – mówi prof. Mieczysław Rokosz, prezes Komitetu Kopca Kościuszki.

Polska i ukraińska flaga na Kopcu Kościuszki / Grzegorz Jasiński / RMF FM

Dziś na Kopcu Kościuszki obok flagi polskiej pojawiła się flaga ukraińska.

Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci bandyckim wyczynem Moskwy. Tadeusz Kościuszko był zawsze zwolennikiem walk o niepodległość i suwerenność nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Komitet Kopca Kościuszki nie mógł dać jakiegoś wyraźniejszego sygnału, że jest solidarny z narodem ukraińskim - mówi w rozmowie z RMF FM prof. Mieczysław Rokosz.

/ Grzegorz Jasiński / RMF FM

Od dziś obywatele Ukrainy mogą też zwiedzać Kopiec i Muzeum Kościuszkowskie bez opłat. Zachęcamy Ukraińców, którzy znajdą się w Krakowie do odwiedzenia Kopca. To miejsce refleksji i umocnienia duchowego - zaznaczył Rokosz.

Prezes Komitetu Kopca Kościuszki zaznaczył też, że jego zdaniem to, co zrobiła Moskwa "woła o pomstę do nieba".