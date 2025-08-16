W Krakowie trwa międzynarodowy festiwal filmów ekologicznych BNP Paribas Green Film Festival. W sobotę odbędzie się ceremonia wręczenia nagród.

Wideo youtube

O godz. 20:00 w hali namiotowej na Bulwarze Czerwińskim odbędzie się ceremonia wręczenia nagród 8. BNP Paribas Green Film Festivalu.

Transmisję z wydarzenia możecie śledzić w powyższej relacji na żywo.

Jak donosi reporter RMF FM Paweł Konieczny, emocje przed galą są duże. Dziś wieczór poznamy laureatów konkursów na najlepszy film dokumentalny, dokument krótkometrażowy oraz film polski. Ogłoszone zostanie również Grand Prix tegorocznej edycji.

W czasie siedmiu dni festiwalu każdego roku pokazywanych jest około 100 filmów konkursowych i pozakonkursowych. Zwycięskie produkcje zostaną wyświetlone w niedzielę podczas ostatniego dnia festiwalu.

Dzień szósty - "Ziemia Spółka Z O.O."

Szósty dzień festiwalu upływa pod hasłem "Ziemia Spółka Z O.O.".

Oprócz prezentowanych tego dnia bloków filmów krótkometrażowych, goście festiwalu będą mieli okazję obejrzeć m.in. film "Practice". Norweska produkcja opowiada o młodej aktywistce klimatycznej z Lofotów, a zarazem uzdolnionej trębaczce, która otrzymuje zaproszenie na przesłuchanie do renomowanej opery w Oslo. Zdeterminowana, by pozostać wierna swoim przekonaniom, decyduje się wyruszyć w długą podróż autostopem.

Projekcja na Bulwarze Czerwińskim (na wysokości ul. Smoczej) o godz. 20:00.

Z kolei o tej samej porze przed Galerią Krakowską zostanie zaprezentowany dokument "Pułapka na kliki". Dzieło traktuje o reklamach i algorytmach rządzących treściami pokazywanymi internautom.

W sobotę gala wręczenia nagród BNP Paribas Green Film Festival / foto: Robert Słuszniak & Remigiusz Załucki / BNP Paribas Green Film Festival /