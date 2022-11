Dwoje nastolatków: 16-latka z Kosmolowa i 17-latek z Olkusza zmarło po zatruciu czadem. Policja apeluje o rozważne korzystanie z urządzeń grzewczych i zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, bo wraz z sezonem grzewczym rośnie ryzyko takich tragicznych zdarzeń.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W sobotę wieczorem ratownicy zostali wezwani do 16-latki, która w Kosmolowie zatruła się czadem. Dziewczyna została przetransportowana Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do krakowskiego szpitala, gdzie przebywała do wtorku. Mimo pomocy medycznej nie udało się jej uratować.

Także w sobotę ratownicy interweniowali na jednym z olkuskich osiedli. 17-latek najprawdopodobniej zatruł się tlenkiem węgla i pomimo reanimacji zmarł.

Policjanci apelują, by zapewnić zadbać o bezpieczeństwo swoje i domowników.

Podstawowe zasady to: