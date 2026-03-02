​Od poniedziałku, 2 marca 2026 roku, wzrosły ceny biletów komunikacji miejskiej w Krakowie. Prezydent miasta Aleksander Miszalski zdecydował, że część z biletów podrożeje mniej, niż ustaliła wcześniej Rada Miasta Krakowa. Obecnie miasto dokłada niemal 65 procent środków własnych na transport zbiorowy.

Ceny biletów grupowych i rodzinnych oraz bilet jednoprzejazdowy (6 zł) pozostają bez zmian.

Miasto tłumaczy podwyżki wzrostem kosztów utrzymania komunikacji o 80 procent w ciągu pięciu lat.

Krakowscy radni w połowie grudnia 2025 roku przyjęli uchwałę dotyczącą zmiany od 2 marca taryfy biletowej w komunikacji miejskiej. Przewiduje ona wyższe ceny za bilety okresowe, jednorazowe i czasowe.

Ruch Aleksandra Miszalskiego ws. cen biletów w Krakowie

Na tydzień przed podwyżką prezydent Krakowa Aleksander Miszalski w swoim zarządzeniu zaproponował zmianę w podwyżce dotyczącej cen biletów okresowych. Ruch prezydenta jest odpowiedzią na krytykę jego działań i akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum odwoławcze Miszalskiego z urzędu.

Zgodnie z jego propozycją, bilet miesięczny dla mieszkańców na wszystkie linie będzie kosztował od marca 99 zł, a nie jak pierwotnie przewidywała uchwała - 109 zł. Oznaczałoby to wzrost względem obecnych cen o 9, a nie 19 zł. Podobne korekty miałyby dotyczyć pozostałych biletów okresowych: na jedną linię - 72 zł zamiast 80 zł (obecnie 64 zł), bilet półroczny - 515 zł zamiast 565 zł (obecnie 470 zł). Do oferty wprowadzono bilet roczny dla studentów za 470 zł. Natomiast bez zmian pozostały podwyżki biletów jednorazowych i czasowych.

Nowy bilet od poniedziałku

Od poniedziałku wprowadzony został bilet 15-minutowy za 4 zł, a zlikwidowany 20-minutowy za tę samą cenę. Nowością jest bilet 30-minutowy za 6 zł. Bilet 60-minutowy będzie kosztował 8 zł (dotychczas 6 zł), 90-minutowy - 9 zł (dotychczas 8 zł), 24-godzinny po mieście - 20 zł (zamiast 17), 24-godzinny po aglomeracji - 40 zł (obecnie 22 zł), 48-godzinny - 40 zł po mieście i aglomeracji (35), 72-godzinny - 55 zł (dotychczas 50 zł), 7-dniowy - po mieście 65 zł (dotychczas 56 zł), 7-dniowy - po mieście i aglomeracji - 80 zł (dotychczas 68 zł). Nie zmieniają się ceny biletów grupowych do 20 osób (50 zł po mieście, 60 zł po aglomeracji) i weekendowych rodzinnych (25 zł). Tak jak dotychczas będzie też kosztował bilet jednoprzejazdowy - 6 zł.

Władze miasta argumentowały zmianę taryfy wzrostem w ostatnich pięciu latach kosztów wozokilometrów w komunikacji miejskiej o 80 procent wzrostem cen energii, personelu, inflacją. Ich zdaniem transport publiczny w Krakowie będzie wciąż jednym z najtańszych w porównaniu z innymi miastami. Według wyliczeń nowy cennik przyniesie Krakowowi dodatkowe wpływy w wysokości prawie 66 mln zł rocznie. Obecnie miasto dokłada niemal 65 proc. środków własnych na transport zbiorowy.