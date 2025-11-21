W warsztacie samochodowym w Skale pod Krakowem nad ranem wybuchł pożar. Do gaszenia ognia zostało zaangażowanych ponad 80 strażaków. "Na miejscu okazało się, że doszło do rozszczelnienia zbiornika z olejem napędowym. Spaleniu uległy trzy busy, ciągnik rolniczy, przyczepa oraz część elewacji i dach" - przekazał rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. kpt. Hubert Ciepły.

Ogień pojawił się w warsztacie samochodowym / Patrol998-Małopolska /

Ciekawe informacje z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Pożar wybuchł po godzinie 2:00 przy ulicy Armii Krajowej. Zapaliła się hala o wymiarach 10 na 20 metrów kwadratowych i warsztat samochodowy.

Na miejscu okazało się, że doszło do rozszczelnienia zbiornika z olejem napędowym. Spaleniu uległy trzy busy, ciągnik rolniczy, przyczepa oraz część elewacji i dach - przekazał rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP kpt. mgr Hubert Ciepły.

Przed godziną 5:00 dyżurny małopolskich strażaków przekazał w rozmowie z RMF FM, że miejsce pojawienia się ognia zostało już zlokalizowane. Trwa dogaszanie i rozbiórka.

Pożar warsztatu w Skale Patrol998-Małopolska /

Zdjęcie pokazujące skalę żywiołu opublikował fanpage Patrol998-Małopolska.

Pożar w warsztacie samochodowym w Skale / Patrol998-Małopolska/Facebook /

W akcję gaszenia zaangażowano ponad 80 strażaków / Facebook / Patrol998-Małopolska /

Spłonęła hala / Patrol998-Małopolska/Facebook /

Strażakom udało się uratować budynek przed doszczętnym spaleniem, kilka samochodów i dokumenty, które zabezpieczono dla właściciela. Służby podkreślają, że pożar został opanowany w ciągu 50 minut od pojawieniu się na miejscu straży pożarnej.

Nie ma zagrożenia dla pobliskich budynków.

Na szczęście nikt nie został ranny.

Na miejscu ponad 80 strażaków / Patrol998-Małopolska/Facebook /

Po zakończeniu działań strażaków teren zostanie przekazany policji.