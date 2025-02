PKW zarejestrowała czworo kandydatów w wyborach uzupełniających do Senatu w Krakowie. To Adam Berkowicz (KW Konfederacja Wolność i Niepodległość), Mateusz Małodziński (KW "Dla Krakowa", popierany przez PiS), Monika Piątkowska (KKW KO) i Ewa Sładek (KW Razem). Wśród zgłoszonych nie ma kandydata tzw. paktu senackiego. Wybory mają na celu obsadzenie miejsca w Senacie po rezygnacji senatora Bogdana Klicha, który został chargé d’affaires Ambasady RP w Waszyngtonie.

Wybory / Jan Graczyński / East News

Czas na zgłoszenie kandydatów na senatora upłynął 5 lutego. Do rejestracji przez Państwową Komisję Wyborczą wymagane było zebranie co najmniej 2 tys. ważnych podpisów poparcia dla kandydata. Udało się to:

Adamowi Berkowiczowi z KW Konfederacja Wolność i Niepodległość,

Mateuszowi Małodzińskiemu z KW "Dla Krakowa" popieranemu przez PiS,

Monice Piątkowskiej z KKW KO

Ewie Sładek z KW Razem.

Nie wszystkim udało się zebrać wymaganą liczbę podpisów

Start w wyborach publicznie zapowiadali jeszcze: były radny miejski i aktywista Łukasz Wantuch, były polityk PO Bogusław Sonik oraz Gniewomir Rokosz-Kuczyński z Konfederacji Korony Polskiej.

Gniewomir Rokosz-Kuczyński w ostatnim momencie złożył w Okręgowej Komisji Wyborczej zebrane podpisy. Odmówiono mu jednak rejestracji z powodu niewystarczającej liczby ważnych podpisów - tych miał 1604. Od decyzji OKW może się odwołać do PKW.

Łukasz Wantuch ogłosił z kolei, że zebrał tylko 1520 ważnych podpisów. Za główny powód niepowodzenia podał obawy ludzi przez podawaniem numeru PESEL. "Zawsze były z tym problemy, ale teraz była masakra. Swoje zrobiła akcja ‘Zastrzeż PESEL’ i ona ‘usztywniła’ ludzi. Dostałem bardzo dużo wiadomości w stylu: ‘gdyby nie to...’. Prawda jest taka, że albo trzeba mieć duże struktury polityczne w terenie, albo czekać na zmiany w prawie i możliwość podpisywania się przez mObywatela" - ocenił Łukasz Wantuch na Facebooku.

Jest Piątkowska, nie ma kandydata paktu senackiego

W wykazie PKW nie ma kandydata tzw. paktu senackiego.

Przypomnijmy, pakt senacki to nieformalne porozumienie zawarte przed wyborami parlamentarnymi w 2019 r., powtórzone przed elekcją w 2023 r. W 2019 r. pakt tworzyły KO, Koalicja Polska i Lewica. W 2023 dołączyła Polska 2050. Porozumienie zakładało, że biorące w nim udział podmioty nie będą wystawiały przeciwko sobie kandydatów w jednomandatowych senackich okręgach.

Monika Piątkowska (obecnie nie przynależy do żadnej partii) reprezentuje KO i PSL.

Sprzeciwu wobec jej kandydatury nie zgłosiła Lewica, ale nie poparła jej Polska 2050, która przypomniała, że Piątkowska "z hukiem" opuściła jej szeregi. Kandydatura Piątkowskiej, prezes Izby Zbożowo-Paszowej, związanej niegdyś także z SLD i PSL, była zaskoczeniem dla samych polityków PO w Krakowie, którzy nie kryli rozgoryczenia w rozmowach z dziennikarzami. Piątkowską rekomendował zarząd główny PO.

Były wiceojewoda, księgowa, przedsiębiorca

Były wicewojewoda Mateusz Małodziński startuje z komitetu obywatelskiego KW "Dla Krakowa", ale z poparciem PiS. Małodziński od 2015 r. jest członkiem PiS. W swoim programie ma stawiać na sprawy ważne dla Krakowa - m.in. finansowanie budowy metra, usprawnienie transportu publicznego. W 2023 r. startował już w wyborach do Senatu w Krakowie, ale przegrał z Bogdanem Klichem (KO).

Ewa Sładek, z zawodu księgowa, z partii Razem przedstawia poszczególne punkty swojego programu na konferencjach prasowych. Dotychczas mówiła m.in. o konieczności przeznaczenia wyższego PKB na szkolnictwo wyższe, o potrzebie zmian w ustawie wiążącej wynagrodzenia pielęgniarek z ich wykształceniem.

Adam Roman Berkowicz z partii Konfederacja Nowa Nadzieja z zawodu jest przedsiębiorcą. Mieszka w Trzcianie w powiecie bocheńskim. Bez powodzenia ubiegał się o mandat europosła w ostatnich wyborach starując z województwa podkarpackiego.

Miejsce po Klichu

Wybory do Senatu w południowych i zachodnich dzielnicach, a także w Starym Mieście w Krakowie (okręg wyborczy nr 33) odbędą się 16 marca. Mają na celu obsadzenie miejsca w izbie wyższej po rezygnacji senatora Bogdana Klicha, który został chargé d’affaires Ambasady RP w Waszyngtonie.